Muž natočil, jak rozvodněná řeka strhla lávku, která zkracuje místním cestu na pivo

Autor:
  16:10
Mnohem více vody teče v těchto dnech v řece Bobrůvce či Loučce na Brněnsku, jak je známá na dolním toku. V pondělí večer překonala první stupeň povodňové aktivity a příval vody protékající korytem dokonce strhl lávku, která lidem ve Skryjích zkracuje cestu.

Právě do údolí rozvodněné řeky se vypravil v pondělí chatař Jaroslav Mazour. Přiblížil se i k řece ve chvíli, kdy hladina stoupala až k úrovni lávky. Konstrukce nápor nevydržela, rozlomila se a proud ji unášel dál.

Že se mu podařilo stržení zachytit, líčí jako velkou náhodu. „Ale není to tady nic výjimečného, děje se to každý rok,“ řekl iDNES.cz.

Starosta obce Rudolf Dvořák (nez.) jeho slova potvrzuje, že na jaře při tání sněhu a zvednutí hladiny je prakticky pokaždé lávka pryč. „Ale místní si ji opět postaví, chtějí k sobě mít blíž na pivo,“ popsal vtipně důvod, proč lávka v místě vůbec stojí.

Tamní obyvatelé a chataři společně s dobrovolnými hasiči se tak nejspíš brzy dají do práce, aby lávka na místě opět co nejdříve stála.

Celkově situace ve Skryjích nebyla ještě tak kritická, ostatně hladina řeky na první stupeň vystoupala jen v pondělí odpoledne, večer dosáhla kulminace a začala klesat. „Jestli způsobila ještě nějaké další škody, uvidíme, až voda opadne,“ dodal starosta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole

Premium
Obecní úřad obce Březina na Brněnsku. Ve výřezu bývalý ministr spravedlnosti...

Malá vesnice u Brna připravila vlivné politiky ODS Roberta Kerndla a Pavla Blažka o desítky milionů korun, když jejich stavební pozemek proměnila v pole. Podobné zásahy do územních plánů jsou stále...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku...

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...

Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v...

Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...

Muž natočil, jak rozvodněná řeka strhla lávku, která zkracuje místním cestu na pivo

Rozvodněná řeka strhla lávku ve Skryjích na Brněnsku

Mnohem více vody teče v těchto dnech v řece Bobrůvce či Loučce na Brněnsku, jak je známá na dolním toku. V pondělí večer překonala první stupeň povodňové aktivity a příval vody protékající korytem...

24. února 2026  16:10

Bál jsem se, měli zbraně, vysvětloval u soudu zběsilou jízdu. Smetl motorkáře

Vít Král (vlevo) a Enrico Kryštof (vpravo) 24. února 2026 u Krajské soudu v...

Jako by si dvojice šoférů ulice Brna spletla se závodní dráhou. Kličkovali v protisměru, ignorovali červenou a nedbali ani toho, že kvůli nim skončil v křižovatce zraněný motorkář. Policistům ale...

24. února 2026  15:28

Dálnici D2 u Břeclavi zablokoval převrácený kamion, řidiče přemohla únava

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion. (24. února...

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz ležel na boku a blokoval všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum....

24. února 2026  6:14,  aktualizováno  10:32

Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém

Ilustrační snímek

V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem...

24. února 2026  6:23

Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic

Jihomoravské zastupitelstvo schválilo transformaci krajských nemocnic. Ty tak...

Ve žlutých tričkách s podobiznou Jana Grolicha a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“, přišli zaměstnanci jihomoravských krajských nemocnic na pondělní zasedání krajského zastupitelstva. Chtěli tím...

23. února 2026  17:25

Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta

Starosta brněnských Židenic otestoval samořiditelnou Teslu

Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...

23. února 2026  15:54

Požáru bytu předcházel výbuch. U potřeb pro výrobu pervitinu ležely rachejtle

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Pátečnímu požáru v bytovém domě v Brně skutečně předcházel výbuch, jak vypověděli svědci. Potvrdilo to policejní vyšetřování. Explozi patrně zavinil jednačtyřicetiletý muž, v jehož pokoji se...

23. února 2026  14:03

Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v...

Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...

23. února 2026  10:31

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...

22. února 2026  18:30

Advantage Consulting, s.r.o.
MECHANIK KE STROJŮM - OKAMŽITÝ NÁSTUP!

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 45 000 - 51 500 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

K nám můžete klidně s pivem, říká produkční Kina Art. S multiplexy se nebije

Produkční Jakub Plášek vidí sílu brněnského Kina Art v pohodové atmosféře a...

Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...

22. února 2026  14:20

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.