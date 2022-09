Razítko pro most přes koleje umožní rozšíření D1 u Brna na šest pruhů

Nové razítko od ministerstva dopravy potřebovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zejména kvůli mostu, který převádí D1 přes železniční trať Brno–Břeclav. Původní stavební povolení z roku 2020 totiž počítalo s jeho rekonstrukcí, nakonec jej však bude nutné zbourat a postavit nový.

„Důvodem je aktuální stavebně-technický stav mostu vyžadující jeho kompletní výměnu,“ zdůvodnilo ministerstvo v rozhodnutí.

Koridor z Brna do Břeclavi je jednou z nejfrekventovanějších tratí v Česku. Rozmístění jednotlivých podpěr a rozpětí mostu se proto bude muset zvolit tak, aby stavba co nejméně omezovala provoz na trati pod mostem.

Zhotovitele prvního úseku dlouho plánované stavby, která postupně rozšíří dálnici D1 na šest pruhů od Kývalky po Holubice, by mělo ŘSD znát po 11. listopadu. To je termín pro podání nabídek do vypsané soutěže.

„Předpokládá se, že stavba potrvá dva roky. Její délka je ovšem také jedním ze soutěžních kritérií,“ uvedl již dříve generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stavět se bude mezi křižovatkami s výpadovkou na Znojmo a Mikulov a s dálnicí D2.

Podle celostátního sčítání dopravy, které v letech 2020 a 2021 provedlo Centrum dopravního výzkumu, patří tento úsek mezi nejvytíženější v zemi. Denně tudy projede 76,5 tisíce aut.