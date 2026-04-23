Plán na obnovu rozptylové loučky pobouřil pozůstalé, ze hřbitova ale odešli klidní

Oldřich Haluza
  11:36
Vlnu nevole vyvolal plán Správy hřbitovů města Brna na revitalizaci první rozptylové loučky na Ústředním hřbitově. Organizace ji připravila, protože prostor už neplní svou funkci, jak by měl. Chodníky i zeleň jsou v nevyhovujícím stavu. Pozůstalí zesnulých, jejichž ostatky jsou rozptýleny na ploše, se obávali odtěžení zeminy a jejího odvezení. Proti záměru proto sepsali petici.
Na Ústředním hřbitově v Brně plánují obnovu zdejší první rozptylové loučky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Zásadně nesouhlasíme s plánovanou rekonstrukcí loučky. Na tomto místě jsou rozptýleny ostatky zesnulých, a proto považujeme jakýkoliv zásah do tohoto prostoru za velmi necitlivý a nepřijatelný. Loučka má pro pozůstalé a návštěvníky hřbitova pietní význam a slouží jako místo posledního odpočinku. Domníváme se, že rekonstrukce takového místa by neměla vůbec proběhnout, zvláště pokud o ní nebyla veřejnost předem informována,“ stojí v petici.

Její autorka Nikola Beránková zároveň vyzvala vedení Správy hřbitovů i brněnský magistrát, aby od plánované rekonstrukce upustili a zachovali současný stav tohoto pietního místa, kde je rozptýlen popel asi pěti a půl tisíce lidí. O projektu Správa hřbitovů informovala na konci února na sociálních sítích, podrobnosti však neuvedla.

Vše o hrobu na pár kliků. Digitalizace ulehčí práci, někde však sázejí na papír

Když se proto poté lidé dotazovali na detaily chystaného projektu, v e-mailu od zaměstnankyně se dozvěděli, že část zeminy bude odtěžena, což je pobouřilo a vedlo k vytvoření petice.

Vedení Správy hřbitovů to na středečním veřejném projednání označilo za chybu v komunikaci. Dementovalo, že dojde k zemním pracím, z nichž panovaly největší obavy.

Vykopané drny se vrátí zpátky

V loučce pracovníci vyhloubí několikacentimetrové rýhy kvůli umístění závlahové hadice. Odklopenou trávu pak znovu vrátí na místo, následně dosypou potřebným substrátem jako obvykle, aby se trávě dařilo. Kvůli popelu obsahujícímu fosfor musí totiž pracovníci loučku pravidelně hnojit. V případě výsadby dřevin umístí hlínu vyhloubenou kvůli díře pro strom do boxu a po jeho vysazení ji dají zpět.

„Žádná skrývka zeminy se na ploše při rekonstrukci určitě nebude provádět. Když budeme instalovat vodní závlahu, dojde k rozrušení povrchu, následně k umístění závlahové hadice a hned poté bude trávní drn zpátky zaklopen a zavlažen, aby se co nejrychleji ujal,“ ujistila ředitelka Správy hřbitovů Alena Říhová.

Někdo se nesmíří se smrtí blízkého a chodí spát na hrob, líčí ředitelka hřbitovů

Zároveň zdůraznila, že s ohledem na pietu tohoto místa kladli od začátku velký důraz na citlivou revitalizaci a brali ohledy na veškerou vegetaci. „Stejně jako v životě člověka, tak ani v rostlinné říši čas nikoho nešetří. Rozptylová loučka zde slouží už do roku 1964. Pokud chceme, aby nám všem toto místo sloužilo i další dlouhá léta, je nutné přistoupit k její obnově,“ uvedla s tím, že revitalizace bude probíhat skutečně citlivě.

Některé stromy jsou podle odborníků velmi staré, další nemocné. Hřbitovní pracovníci už na základě dendrologického průzkumu a získaného povolení pokáceli 13 dřevin, náhradní výsadba obsahuje 20 stromů. U trávníku se počítá s důslednější závlahou nutnou kvůli změně klimatu. Zajistí ji automatický systém, díky čemuž už pracovníci nebudou vstupovat na trávník. Jeho údržbu zajistí robotická sekačka.

Vedle zrekonstruovaného chodníku vznikne květinový záhon, kam bude možné umístit květinové dary i svíčky. Travnatou plochu oddělí od cesty, čímž pomůže eliminovat problém se vstupováním na zelenou pietní plochu, kam se nesmí chodit.

Zase budu klidně spát, oddechla si účastnice setkání

Atmosféra středečního projednání přímo u rozptylové loučky byla nejprve vzrušená. Zúčastnila se ho necelá desítka lidí. Přítomní pozůstalí nejprve označili plán Správy hřbitovů za barbarství a záměr za absolutně nepřijatelný. Po vyjasnění, zodpovězení dotazů a ujištění, že nedojde k zemním pracím, už později mluvili jinak.

„Jednali s námi velice slušně, vysvětlili nám to a uvedli na pravou míru, takže jsem spokojená. Konečně se mně bude po dlouhé době klidně spát,“ oddechla si Jaroslava Beránková, která je babičkou autorky petice.

Ústřední hřbitov? To je takové druhé Brno, láká na slavná jména, říká historik

Na rozptylové loučce má několik nejbližších příbuzných, od nedávna jsou tam i ostatky jejího syna. Záležitost proto vnímá velmi citlivě. „Původně nám řekli, že hlína bude odtěžená, s tím se nedalo souhlasit. To byl ten důvod, proč k tomu celému došlo. To člověka opravdu hrozně bolelo. Kdyby byla ta zem odtěžena, nemáte za kým tam jít,“ poznamenala žena, jež chodí na rozptylovou loučku každý týden.

Správa hřbitovů umístí k ploše informační cedule s podrobnostmi o projektu. V květnu začne hledat firmu, která obnovu provede. Samotné práce za předpokládaných maximálně pět milionů korun se mají uskutečnit v létě. Kvůli revitalizaci letos nelze na loučce provádět rozptyl.

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací

Sedmačtyřicetiletá Markéta Vaňková vystudovala právo na Masarykově univerzitě,...

Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo...

Nepochopitelný přemet, diví se politici. Producentka Zlatušková v dresu ODS překvapila

Premium
Kamila Zlatušková je zakladatelkou brněnského festivalu Serial Killer.

Místo Markéty Vaňkové povede brněnskou kandidátku ODS a TOP 09 do letošních komunálních voleb producentka Kamila Zlatušková. Politické oponenty její rozhodnutí překvapuje, někteří ji sami lákali do...

Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Příprava brněnského projektu Čtvrti pod Hády s více než tisícovkou bytů si...

Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...

Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí

V Brně se stovky lidí loučily s tramvajemi typu Tatra K2. Na památku v Brně...

Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat...

Plán na obnovu rozptylové loučky pobouřil pozůstalé, ze hřbitova ale odešli klidní

Na Ústředním hřbitově v Brně plánují obnovu zdejší první rozptylové loučky.

Vlnu nevole vyvolal plán Správy hřbitovů města Brna na revitalizaci první rozptylové loučky na Ústředním hřbitově. Organizace ji připravila, protože prostor už neplní svou funkci, jak by měl....

23. dubna 2026  11:36

Kde jsem? V pytli, vtipkoval opilý muž se strážníky. Nadýchal smrtící dávku

ilustrační snímek

Velmi veselou náladu měl muž, který posedával u silnice v Brně. Když jej oslovili strážníci, se smíchem na ně chrlil vtipy. Při dechové zkoušce však nadýchal hodnotu, která může být smrtelná, proto...

23. dubna 2026  10:31

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v Brně-Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných. Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v...

23. dubna 2026  9:24

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  5:56

Třem Francouzkám to pálilo. USK přehrál Žabiny i v Brně a je výhru od dalšího titulu

Pauline Astierová (vlevo) z USK Praha uniká v zápase se Žabinami Brno, brání ji...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve druhém finále ŽBL na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu v samostatné historii a šestnáctého za...

22. dubna 2026  20:37,  aktualizováno  21:11

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

22. dubna 2026  17:49

Hnutí Žít Brno vycouvalo z předvolební spolupráce s „béčkem ODS“, vrací se k Zeleným

Spolupráci původně oznamovali zástupci pěti subjektů včetně předsedy Žít Brno...

Jako koalice TU jde do komunálních voleb Brně čtveřice politických stran v čele s Piráty. Původně přitom spolupráci oznamovalo pět uskupení. Pátý člen této liberální platformy, hnutí Žít Brno, které...

22. dubna 2026  15:39

Patnáctiletý motorkář strážníkům zběsile ujížděl ulicemi Brna, policie hledá svědky

Patnáctiletý motorkář ujížděl strážníkům v Brně, stroj nakonec položil

Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi auty a křižovatky projížděl na červenou, až nakonec havaroval. Strážníci neskrývali překvapení, když...

22. dubna 2026  13:06,  aktualizováno  13:48

V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Na květnový festival Meeting Brno přijedou dvě sestry, které Nicholas Winton zachránil před nacisty. Setkají se s členy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, které svůj každoroční sjezd letos právě v...

22. dubna 2026  13:34

Nabídka nových bytů v Brně se téměř zdvojnásobila. Růst cen může zpomalovat

Stavba nového sídla České spořitelny. Smíchovské nádraží, stavba, development,...

Trh s byty v druhém největším městě v Česku loni skokově vzrostl. Nabídka nových bytů v Brně se v minulém roce meziročně zvýšila o zhruba 97 procent na 2 362 nabízených nemovitostí. To pro srovnání...

22. dubna 2026  12:37

Hasiči po 52 hodinách zlikvidovali požár ve skladu plastů, konečná škoda vzrostla

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Po 52 hodin trvajícím zásahu jihomoravští hasiči zlikvidovali požár ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Odhad škody vzrostl na 60 milionů korun. Do...

21. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  22. 4. 11:01

Únos osmnáctiletého mladíka. Násilníci ho čtyři dny drželi v domě, pak ho vydírali

Ilustrační snímek

Obětí únosu a vydírání se stal osmnáctiletý mladík z Hodonínska, který se v únoru ocitl v moci tří násilníků. Vyhlédli si ho, když brigádničil jako příležitostný taxikář. Nejprve si u něj objednali...

22. dubna 2026  10:44

