Fialův kabinet slíbil jižní Moravě více peněz, teď ze slov couvá

Byly dva týdny před sněmovními volbami, když jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) vyzval kandidáty, aby se po případném zvolení zabývali nastavením rozdělování peněz mezi krajské samosprávy.

Výzvu pro Moravu, jak Grolich petici pro politiky nazval, podepsal i nynější premiér Petr Fiala (ODS). Jeho vláda si dokonce vetkla do programového prohlášení, že se problémem chce zabývat. „Změníme rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů a navýšení celkové alokace,“ stojí v klíčovém vládním dokumentu.

Jenže při konkrétních dotazech MF DNES, jak toho chtějí dosáhnout, už se vládní představitelé ze slibů ve vlastním programu vykrucují.

Grolich si přitom pasáž ve vládním programu velmi pochvaloval, zvlášť právě kvůli slibu o navýšení celkového balíku financí. „Kdyby to tak nebylo, museli bychom jinému kraji peníze vzít, a na tom bychom se nikdy nedomluvili,“ prohlásil hejtman už koncem minulého roku na setkání s občany.

Takže na úkor čeho chce vláda tyto peníze ve státním rozpočtu vzít? Nový předseda vlády příliš jasnou odpověď nenabízí. „Dodatečné částky lze získat například finančním zapojením Národní rozvojové banky do místních projektů,“ reagoval stroze Fiala.

Úvěrové zapojení ale není to, po čem méně financované kraje v čele s jižní Moravou volají. Navíc by šlo stále o půjčku, kterou by hejtmanství muselo splácet z ostatních příjmů. „To je úplný nesmysl, to není řešení,“ reagoval na premiérova slova jeho stranický kolega a předseda Asociace krajů Martin Kuba, jinak hejtman Jihočeského kraje.

Deficit valíme před sebou, líčí náměstek

Nicméně na málo peněz ve svých resortech si na jihu Moravy stěžují prakticky všichni radní.

„V krajském školství máme nezajištěné investiční potřeby v objemu 1,5 miliardy, z toho zhruba třetina jsou havarijní stavy. Kvůli podfinancování to řešíme daleko pomaleji a obrovský vnitřní deficit na 182 školách stále valíme před sebou,“ poznamenal náměstek hejtmana pro oblast vzdělávání Jiří Nantl (ODS).

Podobně jsou na tom i krajské silnice, na nichž je také dluh v miliardách korun. Ze čtyř tisíc kilometrů je zhruba pětina v havarijním stavu. Každý rok je také potřeba dát na obnovu mostů alespoň 230 milionů, aby se jejich stav nezhoršoval.

Příjem Jihomoravského kraje ze sdílených daní je nejnižší ze všech krajů v přepočtu na počet obyvatel.

Ministerstvo financí pod patronátem dalšího občanského demokrata Zbyňka Stanjury ale s navyšováním balíku pro kraje navzdory slibům v programovém prohlášení nepočítá a hovoří jen o tom, co Grolich považuje za sci-fi – vnitřním přerozdělení peněz mezi regiony.

„S ohledem na jednoznačnou prioritu vlády v podobě konsolidace veřejných peněz v tuto chvíli nemůžeme podpořit případné požadavky samospráv na navýšení rozpočtového určení daní na úkor státního rozpočtu,“ informoval mluvčí ministerstva Tomáš Weiss.

Vláda vyzývá kraje, ať se domluví mezi sebou

A sama vláda také nechce kolem změny nastavení příjmů regionů nic dělat do té doby, než se mezi sebou domluví samosprávy. A to potrvá.

„Speciální komise Asociace krajů návrhy rozpočtového určení daní projedná ještě v lednu. Následně je má řešit Asociace krajů jako taková. V dalším kroku přijde projednání s vládou. Pokud se s ní podaří dohoda na finálním znění do konce roku 2022, budu to považovat za expresně rychlé,“ míní jihomoravský hejtman Grolich.

Přitom věří, že i ta nejhorší varianta přerozdělení peněz projednávaná ve speciální komisi by znamenala do jihomoravského rozpočtu minimálně jednu miliardu navíc. A ta by se ve výsledku promítla ve více opravených silnicích, školách či na modernějším vybavení nemocnic.

Nicméně Grolich a jednotlivé návrhy stále počítají s tím, že se navýší celkový balík peněz, které si mezi sebou kraje rozdělují. Bez něj větší „kus koláče“ není možný.

„Jako hejtmani jsme se jasně shodli, že jsme schopni o změně diskutovat, ale nelze to dělat tak, že se někomu vezme a někomu přidá. Vládě jsme jasně řekli, že pro nás je zásadní podmínkou navýšení celkové částky pro kraje,“ vysvětlil Kuba.

Pokud tedy šéf státní kasy nezmění svůj názor a nebude chtít dostát předsevzetím v programovém prohlášení, může Grolich i jeho kolegové na jihomoravském hejtmanství na více peněz v rozpočtu zapomenout. Stejně jako voliči na naplnění slibů, které jim většina z nich před krajskými volbami dala.