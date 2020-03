Nevolejte, když se vám spustí rýma, uklidňuje epidemioložka obyvatele

Epidemioložka krajské hygieny Veronika Ovesná upozorňuje, že není důvod k panice. „Buďte hlavně ohleduplní ke svému okolí, dodržujte základní hygienická pravidla a také nařízená opatření,“ apeluje.



Kolik vzorků denně jste schopni otestovat?

To má na starosti záchranná služba, která nás ujišťovala, že až 200.



Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že se koronavirem může nakazit až 70 procent Němců. Kolik nemocných by mohlo být na jižní Moravě, potažmo v Česku?

To vůbec nedovedu odhadnout. I kvůli tomu se snažíme na každého, kdo volá na naše linky, apelovat, aby skutečně dodržoval nařízená opatření a základní hygienická pravidla. Informace o preventivních opatřeních máme na našich webových stránkách a objevují se v médiích, takže všichni vědí, co mají dělat. Je jenom na zodpovědnosti každého, jestli bude pravidla dodržovat.



Ministerstvo zdravotnictví uvažuje, že pokud se situace nezlepší, nařídí povinné nošení roušek. Do dvou týdnů jich bude mít k dispozici deset milionů. Může to pomoci?

Momentálně si nedovedu představit, že bude mít každý denní zásobu roušek. Nemůžete totiž jednu nosit celý den. Jak vydechujeme páru, tak vlhnou, čímž ztrácejí ochranné schopnosti. V té chvíli by se měla rouška vyměnit, jinak její nošení postrádá smysl. Pokud stát nařídí nosit povinně roušky, tak je musí pro obyvatelstvo zajistit. Nyní nejsou ani tam, kde jsou akutně potřeba.



Jak se vůbec změnila vaše práce kvůli koronaviru?

Musíme neustále poskytovat konzultace nemocným. Přímo určená infolinka pro lidi, kteří mohou být ohroženi koronavirem, je neustále obsazená. Skutečně není ani chvíle, kdy by byla volná. Máme ale plně vytížené i další linky. Zabýváme se tedy nyní především problematikou koronaviru a řešíme dotazy veřejnosti. To nám zabírá téměř veškerý pracovní čas. Běžnou agendu si museli rozdělit kolegové z jiných oddělení.

Kolik nemocných vám denně volá?

Bavíme se o stovkách lidí. Volají i takoví, kteří jsou nachlazení a v žádné rizikové oblasti nebyli. Pohybovali se jenom v okolí bydliště v Jihomoravském kraji, kde máme zatím jenom tři potvrzené případy. Není důvod k panice.



Co byste takovým lidem doporučila?

V první řadě kontaktovat praktického lékaře, který má informace, kde se koronavirus vyskytuje a jak postupovat. Pokud vyhodnotí, že existuje riziko onemocnění, tak doporučí, aby dotyčný kontaktoval nás. Není nutné volat hned, když se vám spustí rýma, a ptát se, jestli to není koronavirus. Takových dotazů je skoro polovina z celkového počtu, které denně řešíme.



Ministerstvo zdravotnictví už naznačovalo, že se bude řešit personální stav v laboratořích i na hygieně. Jak situaci vnímáte vy?

Nyní se o tom mluví. Když je situace klidná a řešíme průjmová a respirační onemocnění, tak se naopak říká, že je nás zbytečně moc. Jakmile však něco propukne, ať to byla žloutenka, nebo teď koronavirus, tak jedeme v maximálním nasazení a pracujeme dvanáct hodin denně. Teď už třetí týden, což je docela šílené.