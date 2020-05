Návštěva Alžběty II. byla nádhera, říká rekordman mezi českými tajemníky

Ulevilo se vám, když jste odešel do důchodu?

Těžko říct, i ten poslední březnový víkend jsme dřeli od rána do večera, sháněli ochranné a dezinfekční prostředky a zajišťovali jejich distribuci. Hodně jsme řešili přemístění výdejního místa z Malinovského náměstí na výstaviště do pavilonu D, protože když jsme obnovili úřední dny, vydávat je na úřadě už z bezpečnostního hlediska nešlo. Takže ten první den, co jsem nešel do práce, jsem prospal. A stále mám pocit, že jsem v neustálém zápřahu.