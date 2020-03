Pandemie změní svět jako 11. září. Zůstaňte a pomozte, žádá rektor studenty

Skončil pro Masarykovu univerzitu semestr?

Aktuální situace vypadá tak, že máme do 13. dubna přerušenou veškerou kontaktní výuku a zkoušky s výjimkou státních závěrečných. Zda to bude déle, nemohu vyloučit. Situace se opravdu mění každým okamžikem. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu například potřebujeme, aby studenti posledních ročníků všeobecného a zubního lékařství co nejdříve dokončili studium, takže pro ně bude povolena klinická a praktická výuka.



Dobrovolnický systém Masarykova univerzita spustila databázi Dobrovolníci MU, která shromažďuje kontakty na studenty či zaměstnance, kteří jsou ochotní pomáhat při zvládání epidemie. Základem databáze budou poptávané aktivity od Masarykovy univerzity či jiných subjektů, k nimž se budou moci zájemci přihlásit. Přihlásit se do databáze mohou všichni, kteří chtějí pomoci například s hlídáním dětí nebo zajišťováním informací (podrobnější informace zde).

Dotkne se nouzový stav i přímo univerzit?

Opatření jsme provedli předem již tolik, že jsme tím tuto situaci předjímali. Od úterka jsme zakázali veškeré odborné i společenské akce pořádané univerzitou, bez ohledu na počet účastníků, stopli jsme vyjíždění do zahraničí, už dříve jsme vyzvali naše studenty, aby se vraceli z pobytů v cizině. Teď analyzujeme, zda má vyhlášení nouzového stavu ještě další dopady. Chtěl bych zdůraznit, že aktuálně čelíme bezprecedentní situaci, která nemá posledních sto let obdoby. Během studií jsem zažil zavření vysokých škol v roce 1989, v době stávky, předtím byly na konci 70. let uhelné prázdniny. Pokud bychom šli dále v historii, byly školy zavřené nacisty. Ale žádný z těchto důvodů se neblížil tomu současnému – vyhlášení globální pandemie.

Je ve hře možnost, že se semestr posune a výuka se protáhne do léta?

Musíme postupovat koordinovaně a v souladu s ministerstvem školství. Pokud se například posunou maturity, museli bychom na to reagovat a přijímací zkoušky (v plánu jsou na 25. a 26. dubna, pozn. red.) také posunout. Zatím však není nic definitivní. Univerzita činí veškeré kroky k tomu, abychom semestr řádně dokončili. Pokud by se ukázalo, že termín zahájení výuky 13. dubna je nerealistický, dovedu si představit prodloužení maximálně o další týden až dva. Pak bychom museli jednat nejen s ministrem, ale i krajskými úřady, které zřizují střední školy. Scénářů je několik, třeba i možnost prodloužení akademického roku do září, což by ovlivnilo i následující rok.



Jak moc je univerzita paralyzována?

Univerzita je složitá instituce, která plní různé funkce, mimo výuky je to i věda a výkon státní správy. Musí i nadále fungovat a zároveň zajistit bezpečí a ochranu studentů i zaměstnanců. Vyzvali jsme zaměstnance, ať tam, kde je to možné, využijí práci z domova. Zatím mám zprávy o tom, že většina administrativních pracovníků chodí normálně do práce při dodržování všech hygienických opatření. Ale chod univerzity je jednoznačně velmi narušen. Zrušili jsme třeba všechny přípravy Strategického záměru Masarykovy univerzity, které je nutné letos přichystat na dalších sedm let. Jsou odložena všechna jednání, uvidíme, jaký to bude mít dopad na plnění našich grantových povinností. Situace je opravdu mimořádná.



Bezpečnostní opatření brněnských univerzit Vysoké učení technické: Výuka je zrušena do 12. dubna. Krizový štáb ve čtvrtek vydal doporučení pro všechny studenty, aby co nejdříve opustili studentské koleje. Zaměstnanci na jednotlivých pracovištích zajišťují jen nezbytné úkoly, ostatní budou kromě výjimek pracovat v režimu home office. Masarykova univerzita: Výuka je zrušena do 13. dubna. Nově bude povolena klinická výuka a praxe na lékařské fakultě, jejíž rozsah stanoví děkan. Od tohoto týdne uvolní do klinických předpromočních stáží výhradně studenty posledního ročníku. Home office či dovolená čeká zaměstnance nad 70 let a těhotné. Mendelova univerzita: Výuka byla odvolána na neurčito. „Aktuálně pracujeme s tím, že až osm týdnů můžeme fungovat v režimu distanční výuky, takže případné posunutí semestru aktuálně neřešíme,“ upřesnil mluvčí Filip Vrána. Částečně jsou uzavřeny menzy, v provozu je pouze jídelna pro zaměstnance. JAMU: Výuka je zrušena do odvolání. Termíny přijímaček, které se měly konat od 11. do 31. března, se ruší. O novém termínu jejich konání se rozhodne dle vývoje situace. Univerzita obrany: Výuka je zrušena do odvolání. „Civilní studenti museli opustit areál školy a koleje. Vojenští studenti výuku nemají, ale jako vojáci musejí být v kasárnách a na kolejích,“ sdělil mluvčí univerzity Vladimír Šidla. Veterinární a farmaceutická univerzita: Výuka je zrušena do odvolání. Minulý pátek se zkrátila doba pobytu zaměstnanců na pracovištích na polovinu pracovní doby, zbývající čas odpracují z domova.

Mezi prvními přerušila výuku Mendelova univerzita, a to už 3. března. Vy jste „zavřeli“ až teď v úterý, kdy to nařídila vláda. Neměli jste reagovat dřív?

Zareagovali jsme včas, nepostupoval bych jinak. Omezující opatření musí být přijímána ve správném čase, kdy jsou opodstatněná, pouze pak mají smysl. Musíme si říci, proč jsou opatření prováděna a vnímat danou situaci. Vládní „zákazy“ byly podle mě provedeny včas. My jsme se na to připravovali už předtím – zrušili jsme univerzitu třetího věku, protože senioři jsou nejvíc ohroženou skupinou. Právě u nich je průběh tohoto onemocnění nejkomplikovanější, ne u mladé populace. Mám i anekdotické zprávy vyplývající z toho, že když zavřete univerzitu v době, kdy většina lidí nevnímá ohrožení a opatření nerespektuje, využijí volno k tomu, že právě vyrazí někam do zahraničí.



Řada vysokých škol uvádí, že opatření jsou zavedena do odvolání, VUT stanovilo termín 12. dubna. Vy jste hned ve středu zveřejnili, že je výuka přerušena do 13. dubna. Je pro vás důležité mít vizi, konkrétní termín, kdy by to mohlo skončit?

To je správná otázka, protože co to znamená do odvolání? Je to za týden, nebo za měsíc? Myslím si, že je lepší stanovit určitý termín, protože tomu dáme jasný rámec. Dáváme studentům najevo, že nejde o týdenní „volno“, které se v semestru tak trochu ztratí. Takto je to určitý signál, že se studenti mají doma připravovat. „Do odvolání“ je podle mě vágní termín a rozhodně to neaktivizuje online výuku.



Kdyby se onemocnění COVID-19 prokázalo u studenta, který bydlí na kolejích a měl by být v karanténě, jak se bude postupovat?

Na tyto případy jsme připraveni už asi měsíc. Na kolejích jsme vyčlenili několik pokojů pro případnou karanténu. Koleje jsou vybaveny dezinfekčními prostředky. Řada studentů se navíc rozhodla odjet domů. V menzách platí režim, že lidé sedí od sebe minimálně dva metry. Navíc je teď na menzy menší nápor. Pokud by se objevila nákaza přímo na kolejích, budeme postupovat podle standardních pokynů. Každý den jsme několikrát v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí.



Mohly by se koleje i zavřít?

Pokud by se na kolejích objevila nákaza, musí se samozřejmě provést šetření hygieniků. Budeme postupovat podle jejich instrukcí, zda by to vedlo k uzavření kolejí, to už je na rozhodnutí těchto orgánů.



Doporučujete studentům, aby odjeli domů a nezůstávali na kolejích?

To necháváme na zvážení každého. Já jsem každopádně vyzval studenty, aby byli solidární k naší společnosti. A aby zvážili, zda mohou někde pomoct. Nejen v Brně, ale i ve svém regionu, pokud odjeli domů. Když se jako lékař podívám na danou situaci, opravdu nejvíce ohroženi jsou senioři a jim je potřeba pomoct a postarat se o ně. Pomoct jim třeba i s nákupy. Velmi jsem ocenil iniciativu studentů pedagogické fakulty, aby se podíleli na hlídání dětí zdravotníků, aby mohli jít sestřičky a lékaři do práce. Zúčastnil jsem se Bezpečností rady Jihomoravského kraje, abych hejtmanovi tlumočil nabídku Masarykovy univerzity. Bylo to velmi pozitivně přijato a nyní už se připravují oblasti, ve kterých by kraj chtěl pomoci a mohli by se právě tam zapojit studenti, kteří se hlásí.



Máte jako lékař a rektor pro lidi nějaké doporučení?

Sám se snažím být rozvážný, odpovědný a nepanikařím. Spíše volím pozitivní přístup. Musíme přepnout do jiného módu přemýšlení. Hierarchie našich hodnot, co je důležité, a co ne, se během pár dní změnila. Aktuální situaci samozřejmě zvládneme. Průběh onemocnění je naštěstí v 94 procentech případů mírný. Důležité je dodržovat základní hygienická pravidla a zabránit šíření viru. Začínám mít však čím dál silnější pocit, že svět bude jiný. Opatření mají dopady legislativní, bezpečností, ekonomické. Stejně jako 11. září změnilo chod lidstva, změní podle mě tato pandemie také chování dnešního světa.