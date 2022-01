Když přijde řeč na to, co dělám, nastane ticho, říká „rabínka v zácviku“

Rodačka ze Znojma původně vystudovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Byla však rozčarovaná ze situace doktorandů a z neochoty mladým vědcům pomáhat. Na práci na fakultě se jí však líbil kontakt s lidmi a jejich vyučování.

„Předávat, co vím, a zároveň v nich otevírat zvědavost a touhu dozvědět se víc, to je to, co mě nejvíc baví,“ vysvětluje, proč se nakonec přihlásila do berlínského rabínského semináře. Aby se sama stala duchovním učitelem, musí ještě absolvovat „zácvik“ v Jeruzalémě.