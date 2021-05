Legendární jezuitský páter Martin Středa, který byl v 17. století důležitou postavou úspěšné obrany Brna před Švédy, by...

Ochránci na Pálavě zavřeli přírodu do velkých klecí, aby zkoumali vliv péče

Kdyby se na Pálavě ochránci přírody o rezervace aktivně nestarali, nejspíš by zaniklo to, co je tu nejvíc vzácné....