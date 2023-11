Ty, co nás kritizují, omlouváme. Bojí se neznámého, říká hlava českých muslimů

Ten dorazil z Iráku do Brna už v roce 1985. „Dříve se o víře vůbec nebavilo, dnes je o ní silná společenská diskuse. Sice ne vždy pozitivní, ale alespoň nějaká je. A to je dobře,“ oznamuje Alrawi.

Veřejným prostorem teď silně rezonuje konflikt mezi Izraelem a Palestinci. Jak jej vnímáte?

Myslím si, že krveprolití už tam bylo dost. Je potřeba, aby to světové společenství zastavilo a konečně nalezlo řešení. Mám za to, že by to pomohlo celému světu. Jediné, co opravdu chci, je, aby už to skončilo a nebyly zmařeny další nevinné životy. Násilí nikam nevede.