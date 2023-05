Prázdná místa se stále někdo pokouší obydlet, líčí brněnská strážnice

„Dovnitř nebyl ani normální vstup, dalo se tam vlézt jen dírou pod oknem. Buňka byla zabezpečená, aby se do ní nikdo nedostal,“ popisuje Barbora Pišanová, která má tuto lokalitu jako strážnice s územní odpovědností na starost. U brněnské městské policie pracuje třiadvacet let.

Stavební buňky jsou blízko obytných domů. Řešili jste nějaké stížnosti, ať už od místních, nebo majitele objektu?

Ne, na toto místo jsme žádné stížnosti neměli. Jak se tam postavila nová tramvajová trať a nové domy, unimobuňka s pláckem směrem k dolnímu nádraží zůstala opuštěná. Vždy, když se zabezpečila proti vniknutí, někdo do ní udělal z jedné strany díru, pak rozřezal zábrany u oken. V zadní části byly zadělané dveře, aby se tam nikdo nedostal, ale někdo se tam pořád zkoušel „vloupávat“. Takových objektů je po Brně víc. Když se zabezpečí, vydrží to jen chvilku a lidé bez domova si tam snaží najít cestu.

Řešili jste s majitelem, že se do buněk někdo pokouší dostat?

Pozemek je Českých drah, snažila jsem se to s nimi řešit už dříve, když se do nich někdo dostal poprvé, ale bohužel nekomunikovaly a ani nesdělily, čí buňky jsou. Když se jedná o opuštěné objekty, do kterých se dá vejít, nahlížíme tam, zjišťujeme, jestli v nich někdo je, chodíme s kurátory, kteří lidi oslovují, informují je o možnostech, kde se mohou ubytovat, osprchovat, kde najdou další možnosti kultivovaného žití. Jenže jakmile jde převážně o uživatele alkoholu a návykových látek, nemají zájem se zařadit do společnosti a vyhovuje jim volný způsob života.

To platí i pro skupinu, která obývala buňky na Plotní?

Vůbec netuším, kdo to mohl být. Do těch buněk nebyl ani normální vstup, protože se tam dalo vlézt jen dírou pod oknem.

Zaznamenala jste od brněnských bezdomovců nějaké obavy? Vyhrožoval jim někdo?

Ne, to vůbec ne. Jedinkrát jsem od nich takovou obavu slyšela, když na dolním nádraží, kde lidé bez domova pobývají ve staré budově, hořelo na Nový rok. Říkali, že to bylo v době, kdy odešli, a že se jim to někdo musel pokusit zapálit. Ptali se, jestli náhodou nevím, jestli po nich někdo nejde. Od té doby jsem od nich žádné podobné indicie neslyšela.

Nynější požár nebyl první v této lokalitě. Před třemi lety zde uhořeli čtyři lidé bez domova v železničním vagonu, kdy příčinou byla pravděpodobně nedbalost při používání topidla.

Ty jsem dokonce znala. Komunikovali jsme s nimi, protože místo obývali i přes den, normálně se tam vyskytovali, takže jsme k vagonu chodili i s kurátory, nabízeli jsme jim tenkrát, jaké služby mohou využít. Ale neudělali to.

Na jaká podobná místa ještě v centru Brna chodíte?

Jedná se o vybydlené budovy nebo domy určené k demolici, třeba v ulicích Rumiště nebo Křenová, kde je velký objekt magistrátu. Neustále ho zabezpečují, ale stále tam někdo rozstřihává plot a pokouší se tam nastěhovat. České dráhy mají na starosti i budovu vedle dolního nádraží, kde pobývá celkem dost lidí bez domova, bydleli také v těch starých vagonech. Všechno to jsou opuštěné objekty, kde se dlouhodobě nikdo nevyskytuje. Když to lidé bez domova zjistí, začnou je používat.

Navštěvujete taková místa pravidelně?

Pravidelné obchůzky tam nemáme, jelikož jde o soukromé objekty a my nejsme bezpečnostní služba. Pokud nám někdo nahlásí, že se v takových objektech vyskytuje někdo, kdo tam nemá co dělat, a hrozí, že by mohlo dojít ke škodě na majetku nebo k ohrožení života a zdraví, je to pro nás zákonný důvod se na místo vydat.

Když za takovými lidmi chodíte, míváte obavy? Jsou agresivní, nebo je s nimi domluva?

Většinou jsou milejší než třeba lidé, kteří se zdržují u Teska a jsou pod vlivem alkoholu. Když vědí, že jim chceme pomoct, nejsou nijak agresivní. Ale jde také o to, jestli se nejedná o osoby v pátrání nebo už z principu nemají rádi policii. A záleží také na tom, v jakém jsou zrovna rozpoložení.