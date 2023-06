Žadatelům o obecní byt už čestné prohlášení stačit nebude, říká místostarosta

Neprůhledný systém přidělování obecních bytů v městské části Brno-střed v minulosti tvrdě kritizovala opozice a zaměřili se na něj dokonce kriminalisté, v jejichž síti loni na podzim uvázlo osm lidí včetně někdejšího šéfa bytové komise a dnes už bývalého člena ODS Otakara Bradáče.

Po víc než půl roce od zásahu se pravidla přidělování bytů mění. „Diskutoval jsem je se všemi, nejen v rámci koalice,“ říká lidovecký místostarosta nejlidnatější brněnské městské části Martin Vrubel. S podobou systému, který tento týden bude schvalovat zastupitelstvo, tak podle něj souhlasí i opozice.

Váš kolega Jan Mandát z ODS, který měl v minulém volebním období jako radní na starosti bydlení, mi loni na podzim tvrdil, že navzdory policejnímu zásahu je systém přidělování bytů transparentní a všichni mají o žadatelích dostatek informací. Proč tedy pravidla měníte?

Je to názor mého kolegy, já jsem jej nezastával, naopak jsem poukazoval na to, že některá tvrzení žadatelů by se měla více ověřovat. Tu gesci jsem si vzal právě s podmínkou, že připravíme nová pravidla.

Připadalo vám jako radnímu v minulém volebním období v souvislosti s přidělováním bytů něco podezřelé nebo zvláštní? Policie uvedla, že některé byty se přidělovaly na základě vylhaných informací.

V radě jsem seděl zhruba rok před volbami. Postupem času jsem u některých případů měl pochybnosti. Informace z místa se lišily od těch, které jsem měl od sociálních služeb. A na místě jsem si sám ověřil, že informace z místního šetření se nezakládaly na pravdě.

Jak se tedy na Brně-střed změní pravidla přidělování městských bytů?

Žadatelé budou muset dokládat kopie dokumentů, na základě kterých pak dostanou body. Nebude stačit jen pouhé tvrzení či čestné prohlášení. Pokud někdo tvrdí, že má manžela, chceme kopii oddacího listu, když má děti, kopie rodných listů, když je samoživitel, dohodu rodičů, že se stará o dítě jen jeden z nich, případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče. U seniorů pak rozhodnutí o výměře starobního důchodu. Podobně to bude i v dalších kritériích, která se bodují. Pokud bude rovnost bodů, dostane přednost ten, kdo je v evidenci déle.

Takže body, o nichž se v minulosti debatovalo, zda jsou orientační, nebo závazné, teď skutečně budou závazné a budete se jimi striktně řídit? Bytová komise vše jen zkontroluje, doporučí toho, na koho to matematicky vyšlo, a rada vše poté schválí?

Neřekl bych, že komise bude automatem, ale garantem toho, že systém funguje a že se neobchází. Komise pak má důležitou úlohu v následujícím kroku při prodlužování smluv.

Váš kolega Mandát mi také říkal, že v pravidlech a bodovém hodnocení vidí slabinu, protože zaměstnaní manželé získají víc bodů než rodič samoživitel, který je na tom často finančně hůř, protože žije sám. Upravilo se to nějak?

Snažili jsme se tuto situaci zohlednit. Manželé stále získají nejvíce bodů, tedy tři, ale nově dáváme dva body člověku, který prokáže, že je samoživitel. Je potřeba ale říct, že u nás v městské části neexistuje žádný dlouhý pořadník, z něhož ti nejvýše zapsaní získávají byty. Měsíčně jich rozdělujeme zhruba deset a každý si individuálně podává žádost na konkrétní byt. Nájemce se pak vybírá ze skupiny žadatelů u daného bytu. O některé žádá i sto lidí, jinde jsou třeba jen tři. Nedá se říct, kde to jak bude. Je to i trochu o štěstí.

Radnici městské části Brno-střed uzavřel 7. března 2019 zásah policie.

Jak se nová pravidla dotknou stávajících zájemců v evidenci?

Stávajícím registrovaným zájemcům dáváme čas do konce září, aby si u nás dokumenty doplnili. Všem přijdou dopisy.

Co když je nedoplní?

Ještě jednou je vyzveme. Pokud ale opět nic nedodají, na půl roku je vyřadíme.

Kolik dnes vůbec evidujete zájemců o byty na Brně-střed?

Několik tisíc. Ale těch, kteří jsou aktivní a alespoň jednou si požádali, je asi tisíc. Myslím, že tisícovka zůstane v registru i po přeregistraci a doplnění dokumentů.

Neklesne toto číslo kvůli „černým duším“, které dnes mohou být v seznamech?

Může se stát, že část žadatelů dokumenty nedoplní, protože nebudou moct. U koho to ale nebude problém, tak si myslím, že informace dodá.

Zavádíte i další sankce...

To bude pro případy, když zjistíme, že dokumenty nejsou pravdivé. Například ve chvíli, kdy nám někdo bude tvrdit, že má pracovní smlouvu u společnosti, tedy pravidelný příjem, ale my zjistíme, že ta firma neexistuje nebo že tam nikdo takový nepracuje. Takového člověka rovnou vyřadíme z registru na dva roky. Na stejnou dobu vyřadíme i ty, kteří odmítnou přidělený byt bez vysvětlení nebo s tím, že si to rozmysleli nebo že je pro ně malý. Všichni žádají o konkrétní byt, mají možnost si ho prohlédnout, není to byt, který bychom jim přidělili bez jejich vlastního zájmu. Když si ho mohou dovolit odmítnout, jejich bytová nouze asi není až tak zásadní.

Jakou roli budou při přidělování bytů hrát individuální dopisy, které někteří žadatelé v minulosti dodávali, ale jak zjistila policie, tak s vylhanými informacemi? Pro některé politiky byly často důležitým vodítkem.

Pro rozhodování bytové komise nebudou mít žádný vliv, ale vnímáme, že je tu spousta lidí, kteří mohou být v nouzi, ať už sociální, nebo zdravotní. V takovém případě jejich stav posoudí naše sociální komise, v níž často sedí lidé pracující v sociálních službách. Pokud se komise usnese, že máme jejich životní situaci zvážit, bytová komise má možnost udělit danému člověku body, které mu umožní v rámci konkrétního výběru získat nějakou výhodu proti ostatním. Zní to trochu jako preferenční body, které jsme zrušili, ale není to tak. Jde o doporučení jiné komise a je to jen možnost. Bytová komise nemusí dané body udělit, neznamená to ani automaticky nárok na byt. Někdo jiný jich může mít více.

Přidělování bytů je nicméně v kompetenci rady městské části, která se na komise nemusí ohlížet. Co když přijde někdo z členů rady s dopisem a apelem, ať se dotyčnému pomůže co nejrychleji bez čekání na komise?

To je právo rady, v pravidlech to nijak neovlivníme. Na druhou stranu máme v koalici nějak nastavené vztahy. Pokud by se to začalo stávat, museli bychom si sednout a říct, že takto nelze pokračovat.

Radnice Brna-střed má ve správě kolem čtyř tisíc bytů. Kolik z nich je dnes volných?

Nemáme obsazených zhruba pět stovek bytů.

To číslo se v průběhu let moc nemění.

Tyto byty ale nejsou pořád stejné. Některé se rekonstruují, jiné se připravují na přidělení, jiné na opravu, další se nám vrací.

Nicméně pokud byste je mohli nabídnout hned, uspokojíte polovinu aktivních zájemců o byt, které máte v evidenci. To není málo. Zvýší se nějak suma, která se vynakládá na opravy, aby se počet volných bytů snižoval?

Kdybychom chtěli opravit všechny byty, bylo by to na pět miliard korun. Kolegové se ale snaží opravy zrychlit. V plánu je, aby se každý rok opravilo přibližně 150 bytů.

Na podzim chcete představit ještě opatření proti černým podnájmům městských bytů. Jak velký je to nešvar?

Bohužel z místních šetření se nám ukazuje, že bytů, které jsou načerno podnajímány, je více, než jsme se původně domnívali.

Je nějaký podnájem vůbec legální?

Ano, nájemník může požádat městskou část o svolení s podnájmem. Základem je, že nájemce na podnájmu nesmí nijak vydělávat. U načerno podnajímaných bytů chceme co nejvíce ukončovat smlouvy.

Jaké opatření chcete zavést směrem k podnájemníkům, kteří nemusí vědět, že jsou v městském bytě?

Musíme jim dát najevo, že byty jsou v naší správě. Chceme proto takové domy lépe označit, aby každý, kdo do domu vchází, jasně viděl, že všechny byty v domě jsou městské.