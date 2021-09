Pestré šaty měli krejčí zakázané. Historik zmapoval staleté knihy střihů

Nejzajímavější zjištění vložil Martin Šimša do nové publikace mapující středoevropské cechovní knihy od 16. do 18. století.

Krejčovské střihy jsou asi poslední téma, u něhož by mě napadlo, že je o něm možné psát knihu…

Je pravda, že u nás je to knížka ojedinělá, ale třeba kolegové z Rakouska objevili krejčovské knihy jako historický pramen už před mnoha lety. Znamenalo to úplně nový pohled na historický oděv, o němž se do té doby psalo hlavně na základě obrazů, rytin, eventuálně popisů. Střihové knihy tomu dávají jiný rozměr, protože zachycují konstrukci oděvu. To, jak se dociluje různých vizuálních efektů, jak se tvarují šosy kabátů, kde jsou rukávy v pažích široké a v lokti úzké. Jako historika odívání mě to obrovsky zajímalo.