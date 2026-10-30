Dosud vaše vyjádření mohl člověk vnímat jako politické gesto. Teď ale na sociálních sítích píšete přímo o tom, že chcete brněnské studio České televize i Český rozhlas Brno podporovat z městského rozpočtu. Proč?
Důvod není jen ten, který je zřejmý, tedy ohrožení svobody těchto médií. Je to zároveň něco, co se dotýká i nás v regionu, místní kultury nebo ekonomiky. Ve chvíli, kdy peníze budou navázány na státní rozpočet, dostaneme se do situace, kdy jedním hlasováním ve Sněmovně může dojít k omezení těchto financí.
Ale to přece bylo možné i před rokem, deseti nebo dvaceti lety.
Ale ten stav se mění ve chvíli, kdy se do toho sahá.
Minulá vláda, jejíž součástí byli i lidovci, do něj taky sáhla, protože poplatky zvyšovala. To bylo tedy taky špatně?
Že předchozí vláda navýšila rozpočet, bylo nevyhnutelné a správné. Zároveň si ale myslím, že jsou i lepší cesty, jak valorizovat ten poplatek, nebo daň, či jak tomu budeme říkat, protože i toto jednorázové navýšení není správný a funkční model. Můj osobní názor, že ještě lepší varianta je navázaní...
Cílem určitě není s takovým financováním pokračovat dlouhodobě.