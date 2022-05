Když si balila kufr na cestu do Ameriky, neměla Marie Tomanová nejmenší tušení, co chce v životě dělat. Nedokázala si ani představit, že až se usadí v New Yorku, její fotografie se vyšvihnou do kampaní uznávaných módních domů a galerií po celém světě. Její snímky využívají Louis Vuitton, Gucci i deník The New York Times.