Škola, kde se zřítil strop, čeká na posudek statika. Část žáků zůstává doma

„V současné době již máme odborný posudek statika na stav vedlejší budovy školy, tedy té východní. Vzhledem k tomu, že bude uzavřen vchod do hlavního objektu, všichni žáci prvních až třetích tříd se ve čtvrtek v 7:45 shromáždí před vchodem do vedlejší budovy, kde si je vyzvednou třídní učitelky, aby věděli, ve které třídě bude probíhat jejich výuka,“ informoval v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel školy Zbyněk Minařík.

Podhledy ze sádrokartonu se propadly na chodbě prvního patra hlavního objektu v pondělí krátce po poledni. Pracovníci proto raději demontovali i zbývající sádrokartony, které pod stropy zůstaly. Obě budovy pomocí sondáží zkontroloval statik, který v případě té nezasažené nic neobjevil, což umožní čtvrteční obnovení vyučování.

Na odborný posudek týkající se hlavní budovy škola stále čeká. Pro zbytek žáků proto prodloužila ředitelské volno až do konce týdne. Do školy se podle Minaříka vrátí v pondělí. „V hlavní budově se prostě zřítily čtvercové podhledy. Jsem překvapen, že se z toho dělá kovbojka celorepublikového významu. Problém nemá nic společného se statikou nosných konstrukcí, ale pro jistotu prostor statik prozkoumal ještě jednou, abychom opravdu nic nepodcenili,“ ohradil se ředitel školy s tím, že veškerá opatření provádí kvůli bezpečnosti všech lidí ve škole.

Poškozené místo chce dát co nejdřív do pořádku. Veškerý materiál z okolí pracovníci sundali a vyklidili ven. „Aktuálně již víme, že přízemí a první patro hlavní budovy bude uzavřeno pro účely rekonstrukce a instalace stropních podhledů pro jistotu ve všech prostorách. Další informace poskytneme v průběhu dalších dní,“ sdělil.

Mluvčí města (je zřizovatelem základní školy – pozn. red.) Jakub Hnát zdůraznil, že se na chodbě budovy neuvolnil strop. „Spadl kus podhledu ze sádrokartonu. Samotný strop je v pořádku,“ upozornil.

Podle informací MF DNES byl mírný problém se stropem už v pátek. Objevil se ale na jiném místě, konkrétně uvnitř jedné ze tříd. Strop byl lehce propadlý, místnost proto raději preventivně vyklidili. „Přesouvali jsme žáky z jedné třídy do druhé, ale bylo to kvůli něčemu jinému, že bylo potřeba zařídit pro výuku jinou tabuli. S pondělní událostí to nemá vůbec nic společného,“ reagoval Minařík. Mluvčí Hnát informaci MF DNES označil za „místní fámu“.

V době pondělního pádu podhledu se v místě zrovna nikdo nenacházel, a nikdo se tak nezranil. Způsobila jej pravděpodobně dřevokazná houba. „Moje neteř, která na školu chodí, se v době, kdy se strop zřítil, nacházela zrovna v blízkosti a slyšela velkou ránu,“ popsala rosická obyvatelka Klára Gothard. Pod její příspěvek na sociálních sítích, v němž chtěla od vedení školy i města dostat ujištění, že zajistí bezpečí žáků, čehož se mimochodem dočkala, se rozjela vlna reakcí, v nichž někteří chválili jejich postup, a jiní jej naopak kritizovali.

Učit se začne 250 dětí

Ředitel v pondělí po zřícení podhledů poslal všechny děti preventivně domů a obratem informoval rodiče o situaci. Aktuální informace pak město zveřejnilo v úterý a ve středu odpoledne na Facebooku. „Reakce školy i města mi přijde správná. Informace dostávám včas. Člověk musí také použít zdravý rozum a počkat. Ne jak někteří na Facebooku čekali okamžitě informace, nejlépe do minuty,“ vyjádřila se Dagmar Příhodová, jejíž syn chodí do sedmé třídy.

V první vlně se do školy po dvoudenním ředitelském volnu vrátí zhruba 250 dětí. Na žáky nejnižších ročníků padla volba proto, že rodičům způsobuje jejich hlídání víc komplikací než u starších, které mohou klidně spíš nechat doma samotné a nemusí si kvůli nim brát v práci volno. Na začátku příštího týdne se pak navrátí do lavic obdobné množství školáků z druhého stupně. Žáků čtvrtých a pátých tříd se situaci nijak netýká, protože chodí do nové budovy školy na Kamínkách.

K pondělní havárii dorazili i hasiči, kteří přivolali statika. „Ten usoudil, že není potřeba problematické místo stabilizovat pomocí podpěr. Dál si věc řešil zřizovatel školy,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Zřícení podhledu není v letošním roce jedinou událostí, kvůli níž vzbudila rosická základní škola pozornost. V lednu vyvolala pobouření kvůli zadání v rámci projektu Holocaust. Deváťáci dostali ve fyzice kontroverzní úkol, kdy měli vypracovat prezentaci ve formě odpovědí na otázky typu, jakým plynem se plní plynová komora, kolik lidí se do ní asi vejde nebo jaké napětí pouštěli do elektrického vedení kolem vyhlazovacího tábora. Ředitel se za exces omluvil, nevhodný úkol označil za chybu jednotlivců.