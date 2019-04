Ropákem roku se stal šéf Vodních cest za prosazování „Zemanova“ kanálu

Obří projekt stavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za přibližně 582 miliard korun nebo její ekonomičtější variantu Dunaj-Odra za 281 miliard korun podporuje i prezident Miloš Zeman.

Skalický kromě toho prosazuje splavnění citlivého úseku Labe u Přelouče, kde jsou cenné biotopy rostlin a živočichů, takzvané Slavíkovy ostrovy.

„Je to pouze pouze lobbista, nikoliv odborník. Prodává pouze iluze,“ zdůvodnil volbu Skalického šéf hnutí Děti Země Miroslav Patrik.

Druhé místo mezi „ropáky“ získal končící ministr dopravy Dan Ťok, třetí zemědělství Miroslav Toman.

Foldyna získal Zelenou perlu za výrok z projevu na podporu výstavby jezu u Děčína při schvalování poslaneckého návrhu novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve Sněmovně.

„Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné,“ prohlásil Foldyna, který je zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec. O vodním díle Gabčíkovo-Nagymáros na hranicích Slovenska s Maďarskem se bouřlivě diskutovalo na počátku 90. let minulého století.

Někteří se na perlu nominovali vícekrát

Na Ropáka byli nominováni za vícečetné prohřešky především ministři zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO) a dopravy Dan Ťok (ANO). Do výběru dvanácti finalistů se „probojovali“ i poslaneci Miroslav Kalousek (TOP09) a Jaroslav Foldyna (ČSSD) nebo hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Mezi nominovanými se objevil také ředitel Povodí Moravy Jiří Gargulák za snahu změnit manipulační řád na nádrži Nové Mlýny, kde byla vyhlášena ptačí oblast. Za prosazování přesunutí brněnského nádraží k řece Svratce se mezi nominované dostal i Michal Sedláček z Kanceláře města Brna.

Dvanáctku kandidátů na Ropáka roku doplňuje ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš, ředitel CHKO Kokořínsko Ladislav Pořízek, předseda představenstva Vodní cesty Jan Sklaický a pardubický zastupitel Martin Kolovratník.

Výroků na Zelenou perlu se ve finále sešlo osmnáct, vícekrát je však vyslovil tentýž člověk. Například prezident Agrární komory ČR Zdeněk Andrejsek dva z nich, prezident Miloš Zeman pronesl tři a stejný počet výroků postoupil do finále i od pracovníka odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství Václava Tomáška.

Do Ropáka se dostali lidé, kteří prosazovali nějaký škodlivý záměr, vydali závažné rozhodnutí nebo měli hlavní podíl na realizaci antiekologické stavby. Výroků se do Zelené perly sešlo celkem čtyřicet.

Ropák se vyhlašoval letos už po sedmadvacáté. Zelenou perlu udělili organizátoři po čtyřiadvacáté. V minulosti si anticeny odnesli třeba exprezident Václav Klaus nebo bývalý pražský primátor Pavel Bém.