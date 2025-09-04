Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Autor: ,
  12:36
Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho snímek a komentářích rojit. Policie se případem podle serveru Romea.cz začala zabývat až po intervenci této organizace.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Žena umístila fotografii z prvního školního dne svého syna na veřejný facebookový profil. „Snímek se začal rychle šířit internetem bez jakékoli kontroly. Zastavit zveřejněnou informaci ve virtuálním prostoru je bohužel téměř nemožné,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Na případ upozornil server Romea.cz, podle nějž byla fotografie bez vědomí matky převzata a zveřejněna s vulgárním komentářem, který odstartoval lavinu dalších rasistických a urážlivých příspěvků.

„Nejdřív mi začali psát cizí lidi na messenger, že se mému synovi někde vysmívají. Pak jsem zjistila, že jeho fotka koluje po stránkách plných nenávisti,“ uvedla matka chlapce pro server.

Po nenávistných urážkách prvňáčků dostala škola statisíce ze sbírek

Ten zmínil, že žena navštívila policejní stanici v Brně, kde se však setkala s odmítnutím. „Policista mi řekl, že s tím nemohou nic dělat, protože jsem dala fotku svého syna na Facebook, a tím jsem s jejím sdílením vlastně souhlasila, a že s tím nic nezmůže,“ popsala pro Romea.cz.

Podobně prý dopadla její návštěva na orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kde situaci označili za šikanu a rasismus, ale také jí sdělili, že s tím nic nezmohou.

Nebudujte dítěti digitální stopu, upozorňuje policie

Po zásahu organizace Romea se však věci daly do pohybu a případ začali řešit policisté. „I online komunikace podléhá zákonným pravidlům. Anonymita internetu nikoho nezbavuje odpovědnosti za své jednání. Diskuse na internetu by měla být vždy vedena slušně a s respektem. Nevhodné vyjádření v diskusi na internetu může naplnit i kvalifikaci některého z trestných činů,“ oznámil Chaloupka.

Radnice městské části Brno-sever a sedm tamních škol se proti nenávistným prohlášením vymezily. „Takové útoky, zvláště mířené vůči dětem, jsou naprosto nepřijatelné a nemají v naší společnosti místo,“ stojí ve zveřejněném materiálu.

Policie zároveň upozorňuje na problematiku ochrany soukromí dětí na internetu prostřednictvím preventivního projektu „Nebudujte svému dítěti digitální stopu“. Ten si klade za cíl vzdělávat zejména rodiče, kteří mnohdy nevědomky vystavují své děti značnému riziku.

V Romech dřímá potenciál, jejich problémy nikdo nechápe, říká šéfka muzea

„Zveřejněné údaje, kterým může být například fotografie, mohou snadno sloužit k identifikaci a sledování dítěte. Rodiče by proto měli být velmi opatrní, jaké informace sdílejí a na jakých platformách, aby minimalizovali rizika spojená s digitální stopou svých dětí,“ podotkl Chaloupka.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky...

Není to billboard, ale banner. Obří plachta s Fialou je v pořádku, rozhodlo Brno

Obří potištěná plachta s premiérem Petrem Fialou, který vyzývá k volbě jím vedené koalice SPOLU, podle brněnského magistrátu neporušuje žádná pravidla. Odbor památkové péče totiž uvedl, že nejde o...

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

4. září 2025  12:36

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:18

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

3. září 2025

„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc...

3. září 2025  16:54

Spěch s pacientem po transplantaci. Policisté razili cestu slovenské sanitce

Rychlý převoz na Slovensko potřeboval pacient, který v Praze podstoupil transplantaci plic. Zatímco české sanitce by v takovém případě v hustém provozu stačilo zapnout maják, slovenští záchranáři...

3. září 2025  15:24

Legenda o uzdravení. Umělkyně namalovala děvčátko s origami na zeď onkologie

Stěnu jednoho z pavilonů Masarykova onkologického ústavu v Brně zdobí asi desetimetrový mural zobrazující děvčátko s origami jeřábů. Malbu tvořila osm dní umělkyně Toy Box, jež tam už v červnu...

3. září 2025  12:16

ANALÝZA: Vadí spojení s ODS, nebo ne? ANO takticky odsouvá „problém Brno“ za volby

Na jedné straně arcilotři a hlavní součást nejhorší vlády s největšími skandály od roku 1989. A na druhé koaliční partner, s nímž se nelze rozejít. Tak schizofrenní postoj má hnutí ANO k ODS. První...

3. září 2025  10:10

Pokuty? Ne, zabavená láhev je újma. U nádraží v Brně je teď větší klid

Premium

Poházené sklo od alkoholu, válející se bezdomovci, řev, rvačky, špína a odpadky. To je dlouhodobý dojem tisíců lidí, kteří denně procházejí přes hlavní vlakové nádraží v Brně. Podle strážníků i...

2. září 2025

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda, dva lidé se těžce zranili

Na více než devět hodin uzavřela v pondělí po 17:40 dálnici D2 u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda několika nákladních aut. Provoz byl obnoven až v úterý krátce před 03:00. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  2.9 8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.