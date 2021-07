Nálezné za Šebrleho medaile dostali hasiči z Nosislavi. Na přání objevitele

Roman Šebrle má zpět pět let ztracené olympijské zlato, které vybojoval v desetiboji v řeckých Athénách. Anonym ho poslal na radnici do Nosislavi. Nálezné dostanou místní hasiči, a to právě na žádost neznámého objevitele.