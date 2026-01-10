Letos to přijde? Rolba pro Brněnskou přehradu ještě nikdy nevyjela z garáže

Karolína Kučerová
  9:00
Bruslaři v Brně vyhlížejí historickou událost. Po mrazivých dnech přikryl plochu zdejší přehrady čerstvý sníh, led při tom stále sílí. Mohla by tak konečně vyjet rolba, která umí vytvořit bruslařský okruh. Už osm let je zaparkovaná a ještě nikdy nedostala příležitost odvést svou práci.
Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě.

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě. Od té doby nikdy nevyjela, první šanci vyrazit do akce má díky mrazivému začátku roku 2026.

Strážník z poříční jednotky Městské policie Brno Pavel Vrtěna měří tloušťku
Strážník z poříční jednotky Městské policie Brno Pavel Vrtěna měří tloušťku
Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě.
Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě.
S vizí, že díky ní bude možné vytvářet bruslařské okruhy na Brněnské přehradě, zvítězila rolba na odhrnování sněhu před devíti lety v participativním rozpočtu. Město za ní dalo téměř 800 tisíc korun a v roce 2018 tuto červenou „mašinu“ při slavnostním přestřižení pásky představilo veřejnosti.

„Možná už do Vánoc budeme bruslit, protože nám začíná mrznout,“ těšil se tehdy navrhovatel nákupu tohoto stroje Antonín Petrů.

Na přehradě se sice bruslilo, ale rolba na tom podíl neměla. Na led totiž od té doby nevyjela.

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě. Od té doby nikdy nevyjela, první šanci vyrazit do akce má díky mrazivému začátku roku 2026.
Strážník z poříční jednotky Městské policie Brno Pavel Vrtěna měří tloušťku ledu na zamrzlé části Brněnské přehrady. (7. ledna 2026)
Strážník z poříční jednotky Městské policie Brno Pavel Vrtěna měří tloušťku ledu na zamrzlé části Brněnské přehrady. (7. ledna 2026)
Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě. Od té doby nikdy nevyjela, první šanci vyrazit do akce má díky mrazivému začátku roku 2026.
„Abychom ji mohli použít, led musí být alespoň patnáct centimetrů tlustý. To se zatím žádnou uplynulou zimu nestalo. Klimatické podmínky jsou tu jiné než třeba na Lipně, které zamrzá prakticky každý rok. U nás byly všechny zimy teplé,“ zdůvodňuje Pavel Jordan, inspektor technické a stavební činnost z Lesů města Brna, v jejichž správě rolba je.

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Vzhledem k silným mrazům má však nyní šanci. Už ve středu strážníci na přehradě naměřili sílu ledu kolem 11 centimetrů. Zároveň však varují, že se na zamrzlé hladině mezi nudistickou pláží a Roklí tvoří nebezpečné otvory v ledu.

Na Lipně šla rolba ke dnu

O tom, zda se rolba opravdu poprvé podívá ven z garáže, rozhodnou následující dny. A naděje je velká, teplota by se totiž podle předpovědi měla i nadále pohybovat v záporných hodnotách – místy by mohla překročit i minus 10 stupňů Celsia.

Pokud je stav ledu vyhovující, městská policie kontaktuje magistrát. Po jeho schválení rolba vyjede. „Může se to týkat jen nějaké části přehrady. Led je totiž komplikovaný, někde může byt o několik centimetrů silnější než jinde,“ podotýká Jordan.

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Kromě toho je možné využívat stroj i v situaci, kdy by se některý z bruslařů propadl a bylo nutné se k němu co nejrychleji dostat. I v tomto případě je důležité znát stav ledu, jinak by kromě lidí mohla pod hladinou skončit i samotná rolba.

Své o tom vědí na Lipně, kde se podobný stroj v úterý propadl a potopil až ke dnu.

„Přibližně 40 metrů od břehu radlice osmikolky zajela do praskliny v ledu, led se nařízl a stroj se dostal na vodu. Při vyprošťování za asistence profesionálních hasičů se bohužel potopil,“ vysvětlil Antonín Labaj, správce tamní ledové magistrály, která pravidelně na přehradě vzniká.

Podle zjištění prasklina pravděpodobně vznikla kvůli kameni, který tam někdo hodil při zamrzání hladiny.

6. ledna 2026

Žít Brno teď už nežije, říká zakladatel hnutí Hollan. Z brněnské politiky odchází

Matěj Hollan (leden 2026)

Ještě před pár dny byl zastupitelem Brna, na Tři krále ale opozičník Matěj Hollan poslal na brněnský magistrát rezignaci. Svůj krok avizoval už na konci listopadu, kdy s ním dlouhodobě spjaté hnutí...

9. ledna 2026

První letošní ohnisko ptačí chřipky: na Blanensku uhynulo celé hejno slepic

ilustrační snímek

Ve Voděradech na Blanensku letos veterináři zaznamenali první ohnisko ptačí chřipky. Jelikož šlo o malochov, v němž uhynulo všech 11 kusů kura domácího, nestanovili žádná ochranná opatření. Pouze...

8. ledna 2026  19:56

