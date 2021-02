Rok s covidem na jihu Moravy přispěl k úbytku nehod i čistšímu vzduchu

Další zajímavosti z rok trvající pandemie Častější práce či výuka z domova se promítla do zvýšené spotřeby, i když podle předběžných výsledků ne výrazně. Jihomoravská domácnost v loňském roce spotřebovala v průměru 1 054 m3 plynu a 1 364 kWh elektrické energie. „Spotřeba plynu meziročně vzrostla o 2,5 procenta, u elektrické energie to bylo o 4,4 procenta,“ vyčísluje za Český statistický úřad Karel Adam. Méně se cestuje veřejnou dopravou, potvrzují to tržby integrovaného dopravního systému kraje, které klesly téměř o třetinu. Vlaky Českých drah nyní využívá asi polovina obvyklého počtu lidí. Brněnské letiště loni odbavilo o 84 procent cestujících méně a skončilo ve ztrátě až 75 milionů korun. Nezaměstnanost se téměř nehýbe, v lednu byla v kraji 4,8 procenta. Udržuje ji stát podpůrnými programy jako Antivirus či ošetřovné. Volných pracovních míst na jihu Moravy tak navzdory covidu přibývá, úřady práce jich naposledy hlásily bezmála 31 tisíc. Mění se pracovní pozice, v příštích deseti letech jich zhruba 30 procent zanikne a stejný počet vznikne, uvádí brněnská socioložka Martina Rašticová. Novou pozicí je už dnes specialista na sociální sítě, stabilně se zavede dálkový online učitel, instagramový influencer či pověřenec GDPR. Naopak ubude účetních a poštovních doručovatelek, mizí pokladní, bankovní úředníci i agenti v cestovních kancelářích. Víc lidí si pořídilo domácího mazlíčka, zhruba o 10 až 15 procent, pozorují to veterináři v Brně. Jde přitom hlavně o prvochovatele. Důvodem může být, že se cítili osamělí. Zvířata pořízená za pandemie ale mohou být kvůli nedostatku kontaktu méně socializovaná.