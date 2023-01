Jihomoravany čeká koncert Deppa, výjezd s Kometou i další tramvajový tunel

I tak v něm není nouze o celou řadu novinek. Týkají se například dopravy, stavebních projektů, sportovních i kulturních událostí.

Cestovní přirážka

Od března si Jihomoravané za cestování veřejnou dopravou mimo Brno připlatí. Jednorázové i předplatní jízdenky zdraží téměř o 20 procent. Menší navýšení čeká i elektronické jízdné. Nejvíc nahoru půjdou lístky na krátkou dobu. Změny se zřejmě dotknou i MHD v okresních městech. Útěchou cestujícím bude 37 nových vlaků, které si hejtmanství objednalo za téměř sedm miliard korun. Poslední z nich dorazí na jihomoravské železnice na konci dubna.

Velkou obměnu podstupují v poslední době také vozové parky dopravců, kteří provozují regionální linky. Nové autobusy počítají ve stovkách. A třeba ve Znojmě zajišťuje MHD teprve několik dnů dopravce z druhého konce republiky, z Karlových Varů.

Škatulata u nádraží

Obří změny se odehrají ve snad nejfrekventovanější brněnské lokalitě, u hlavního vlakového nádraží, kde se denně pohybují desetitisíce lidí. Developer zbourá někdejší Prior, dnes obchodní centrum Dornych, aby uvolnil místo pro novou čtvrť. Od nádraží se z budovy navržené architektem Bohuslavem Fuchsem odstěhuje v prvním čtvrtletí Česká pošta.

Jako náhradu otevře pobočky v obchodním domě Letmo a v prostorách Šumavská Tower. Na jaře se začne měnit přednádraží v přívětivější místo pro chodce a do půlky roku je rovněž v plánu odstartovat opravu nevzhledného podchodu pod nádražím.

Šest pruhů kolem Brna

Nejdřív přinese řidičům komplikace, po dokončení však pro ně bude rozšířená dálnice D1 na šest pruhů okolo Brna znamenat hlavně úlevu. Silničáři s pracemi začnou už letos. Jako první se zaměří na část mezi 194. a 196. kilometrem, kterou ohraničují sjezdy na dálnice vedoucí do Vídně a Bratislavy.

Tento úsek je druhým nejvytíženějším v celé republice, denně jím podle statistik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) projede přes 76 tisíc aut. Silničáři postupně na tři pruhy v každém směru rozšíří D1 mezi 182. a 210 kilometrem. Během stavby řidiči rozkopaným místem pojedou oboustranně ve dvou zúžených pruzích. Práce na prvním úseku potrvají tři roky.

Hokej pod širým nebem

Tisíce hokejových fanoušků vyrazí v pátek 13. ledna do Bratislavy, kde budou sledovat už čtvrtý extraligový zápas Komety Brno pod širým nebem. Poté, co v roce 2011 nastoupila v Pardubicích a o pět let později si doma zahrála proti Plzni a Spartě, se Kometa na Národním fotbalovém stadionu (Tehelné pole) ve slovenské metropoli utká s Třincem.

Z Brna k této příležitosti znovu vyjede speciální vlak, do něhož se lze ještě stále dostat přes soutěže na domácích zápasech brněnského mužstva. Pro komeťácký kotel jsou na stadionu připravené sektory C103 a C104, v případě jejich zaplnění pak další sektory C.

Konečně nový sál...

Kulaté výročí 150 let letos oslaví ikonická brněnská budova Besední dům. Jubileum připomene dvoutýdenní festival s koncerty odkazujícími na historické události. Objekt je sice důstojným, ale dlouhá léta kapacitně nevyhovujícím sídlem místní filharmonie.

Orchestr už proto toužebně vyhlíží nový koncertní sál. Jeho výstavba asi za dvě miliardy korun konečně začne nejspíš ve druhé polovině roku. Pro všechny strany brněnské koalice je Janáčkovo kulturní centrum investiční prioritou.

To už se nedá říct o multifunkční hale na výstavišti, o zahájení jejího budování politici rozhodnou podle ekonomické situace.

Dvojitá rocková nálož

Dvoudenní bitvu „rockových císařů“ si v polovině července užijí návštěvníci hudebního festivalu Slavkov Open. V zámecké zahradě ve Slavkově u Brna vystoupí britská skupina Deep Purple a den po ní pak americká formace Hollywood Vampires napěchovaná známými jmény. Jejími členy jsou například filmová hvězda Johnny Depp nebo legendární rocker Alice Cooper.

Do brněnské haly Rondo, v současnosti oficiálně Winning Group Areny, zase dorazí na začátku června německá rocková kapela Scorpions, která se na hudební scéně pohybuje už od poloviny 60. let. Až dodnes je součástí formace její zakladatel a kytarista Rudolf Schenker.

Tramvaje skrz skálu

I letošní rok bude hlavně pro Brňany ve znamení otevření nového tramvajového tunelu. Po Bohunicích zamíří zřejmě na jaře soupravy i na trať vedoucí skrz skálu v Žabovřeské ulici. Dřív jezdily podél masivu, čímž sousední frekventovanou silnici „zašpuntoval“ úzký prostor dvou jízdních pruhů.

Na podzim je na stejném místě v plánu spustit provoz v přilehlé silniční galerii ve směru do Žabovřesk. U Tomkova náměstí dělníci převedou dopravu na novou polovinu mostu vybudovanou přes řeku Svitavu. Změna přijde na přelomu jara a léta.

Přestavba čeká také pánovskou křižovatku na okraji Hodonína, která je častým dějištěm nehod s tragickými následky. Promění se na bezpečnější kruhový objezd.

Nejvyšší „rozhledna“

Novou nejvyšší vyhlídku v historickém centru města získají Brňané i turisté po dokončení aktuální rekonstrukce kostela svatého Jakuba. „Rozhledna“ vznikne zhruba v poloviční výšce víc než devadesátimetrové věže pozdně gotického skvostu.

Správci farnosti doufají, že první zvědavci by tam mohli vystoupat na konci roku, kdy má být rekonstrukce kostela hotová. Oprava za původních 131 milionů korun se týká vnějších částí, jako jsou střecha, krovy, okna i kamenné prvky na fasádě. Do jejího dokončení zůstane návštěvníky vyhledávaná památka uzavřená.

Unikátní pomoc dětem

Vážně nemocné děti najdou útočiště v prvním čistě dětském hospici v Česku. Výstavbu unikátního zařízení v brněnském Králově Poli dokončí dělníci v druhé půli roku. Na české poměry jedinečný Dům pro Julii nabídne zázemí dětským pacientům s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodinám.

V březnu očekává první příchozí i nová Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy na Blanensku. Zařízení těží z příznivého klimatu Císařské jeskyně, kde se léčí děti s astmatem, alergiemi či záněty dýchacích cest. Jde o jediné pracoviště, které využívá ke speleoterapii krasovou oblast.

Sanatorium u nádrží

Hejtmanství plánuje v červenci začít stavět léčebný ústav v Pasohlávkách u novomlýnských nádrží. Půjde o největší investici současného volebního období. Sanatorium zajistí rehabilitace navazující na akutní péči ve fakultních a krajských nemocnicích. Je určené pro pacienty po úrazech páteře či mozkových příhodách.

Za zotavením nyní Jihomoravané musí jezdit do ústavů v Kladrubech na Benešovsku a Hrabyni na Opavsku. Podmínkou zahájení stavby za zhruba miliardu korun je získání dotace z Národního plánu obnovy.

A v běhu je i příprava lázní čínským investorem, jenž pro projekt nedávno získal územní rozhodnutí. Hotovo musí mít do ledna 2027, jinak zaplatí pokuty.

Evropský baseball v Brně

Po devíti letech se od 24. září do 1. října na jižní Moravě znovu odehraje část programu mistrovství Evropy v baseballu. Brněnští fanoušci se mohou těšit na zápasy základní skupiny C, v níž se představí Francie, Nizozemsko, Chorvatsko a Ukrajina, a především na play off včetně semifinále, utkání o bronz a finále. Hrát se bude na hřištích Draků v Komárově a Hrochů v Jundrově. Dvě čtvrtfinále a následně i boje o konečná umístění hostí stadion v Blansku. Vstupenky půjdou do prodeje ve druhé polovině února.

Český výběr se dostal do „ostravské“ základní skupiny spolu se Španělskem, Rakouskem a Řeckem, do Brna se přesune v případě postupu do vyřazovací části. Cílem domácí reprezentace je boj o medaile.

Letadlem do Bergama

Od března se cestující z brněnského letiště dostanou přímou linkou do italského Bergama poblíž Milána. Irský dopravce Ryanair totiž počítá s obnovením spojení mezi oběma městy po téměř třech letech. Zatím lze letenky koupit v rezervačním systému do konce října.

Z Bergama letadla vyrazí vždy v pondělí a v pátek po osmé večer, z Tuřan se na zpáteční cestu vydají krátce po přistání. Po několika letech jde znovu o první krok v dlouhodobé snaze kraje o rozlétání letiště. Přes léto mohou Jihomoravané zamířit do řady běžných dovolenkových destinací, které se nacházejí třeba v Egyptě, Řecku, Tunisku či Turecku.