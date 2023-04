Z nechtěného památníku, po němž zůstaly tuny železa a betonu, je rozhledna

Na pozorovatelnu na kopci Čertoraj v Křepicích zavítal v roce 1945 sovětský maršál Rodion Malinovskij. V utajení odsud sledoval průběh dělostřelecké výpravy v rámci bratislavsko-brněnské operace, jež byla ofenzivou Rudé armády na západním Slovensku a jižní Moravě ke konci druhé světové války, a dal rozkaz k útoku na Brno.

Atypický památník s vyhlídkou v kopuli odkazující k této události se dočkal opravy po téměř čtyřiceti letech a minulý týden slavnostně otevřel.

Zahájení provozu obstaralo při příležitosti osvobození obce položení květin za zpěvu křepických mužáků. Účast nabídl i Klub Rudé Armády, jehož členové předvedli ukázku zbraní a polní kuchyně.

Nedokončený památník osvobození stojí v místě, odkud v dubnu 1945 maršál Rodion Jakovlevič Malinovskij obhlížel dějiště bojů o Brno. Železobetonová stavba roky chátrala, teď je z ní rozhledna.

Podle místopředsedy křepického Klubu přátel vojenství Marka Štýbla se za celou válku na jiném místě neprokázalo, že by velitel tak vysokého postavení přišel na frontu na místo styku s nepřítelem. „Bylo to zakázané. Kdyby se o jeho přítomnosti někdo dozvěděl, mohl by se ho pokusit zabít,“ vysvětluje Štýbl.

Když místní nadšenci v roce 1965 při promítání filmu Rudá armáda v boji o Brno zjistili umístění pozorovatelny, začali prosazovat vybudování památníku této události. Se stavbou se začalo v roce 1984.

Původní plán zahrnoval terasovitou úpravu kopce a také budovu s kinosálem. „Práce na památníku se ale po sametové revoluci zastavily,“ podotýká Štýbl a dodává, že konstrukce je unikátní. V Evropě jsou jen dvě takové, druhá se nachází v Maďarsku.

Objekt byl v dezolátním stavu. „Budova celé roky chátrala a byla nebezpečná pro návštěvníky, kterých na místo chodí hodně. Rozhodli jsme se proto pro celkovou obnovu areálu,“ popisuje Rozkydalová.

Vedení obce začalo s demolicí kinosálu v roce 2020. Práce na renovaci vyhlídky pokračovaly, vybudovala se naučná stezka s rozhlednou a parkoviště. Renovace vyšla bezmála na dva a půl milionu korun.