Rehabilitace začíná tím, že je pacient umístěn do speciálního sedáku a zavěšen do kladky, čímž se sníží jeho tělesná váha. Systém R-GAIT vede pohyb pouze přes chodidla pomocí nášlapných plošin.
„Tento přístroj v rámci robotických možností simuluje přirozenou chůzi. Přizvedává špičku a následně patu,“ přibližuje úsekový fyzioterapeut lůžkové rehabilitace Vojtěch Šenkýř. Přístroj podle něj zvládne i pohyb pánve do strany, což ve výsledku vytváří přirozený 3D pohyb pacienta.
Klíčovým prvkem celé terapie je biofeedback. Přístroj citlivě měří aktivitu pacienta a data okamžitě převádí do vizuální podoby na obrazovku tabletu. „Tady si můžeme všimnout, že levá dolní končetina je více zatěžovaná, což koresponduje s postižením. Pacientka má roztroušenou sklerózu a oslabenější pravou nohu,“ ukazuje Šenkýř na tabletu.
Intenzivní trénink trvá až tři měsíce
Terapeut tak může pacientovi v reálném čase ukázat, zda například kvůli nemoci podvědomě více nezatěžuje jednu nohu, a dát mu okamžitou zpětnou vazbu, na co se při kroku více zaměřit. „Pro terapeuta jsou to důležitá klinická data. Pro pacienta je to zajímavé v tom, že je to motivační prvek. Kdykoliv vidíme něco měřitelného, jsme schopni se zlepšovat a máme k tomu větší motivaci,“ popisuje přednosta rehabilitační kliniky Filip Dosbaba.
Jedna terapie standardně trvá 15 až 20 minut, ideální je cvičit třikrát týdně. „U většiny pacientů trvá intenzivní trénink dva až tři měsíce,“ sděluje Dosbaba. První výsledky jsou však patrné v podstatě hned po úvodní „lekci“.
Investiční náměstek nemocnice Radoslav Basel poznamenal, že tato špičková technologie byla pořízena díky dotaci z Národního plánu obnovy v rámci pilíře zdraví a odolnost obyvatel. Přístroj stál přes 9,3 milionu korun. Jeho instalace si dokonce vyžádala drobné stavební úpravy, aby se do vybraného prostoru vešel.
„Věřím, že za nějakou dobu budeme mít možnost pobavit se s pacienty, kterým tento přístroj pomohl vrátit se zpátky do pracovního života,“ podotýká ředitel Fakultní nemocnice Brno Vlastimil Vajdák.