Dva kilometry s navigací. Cesta na plovárnu Riviéra je katastrofa, hlásí Brňané

Autobus brněnské MHD vysadí rekreanty s plážovými taškami a nafukovacími rukávky na přesunuté zastávce Velodrom. Největšímu brněnskému koupališti Riviéra je momentálně nejblíž, k vodě je to však pořád ještě hodně daleko.

Na cedule ani ukazatele kudy jít tady nenarazíte. Nasměrovat vás může pracovnice v reflexní vestě, která stojí před Kongresovým pavilonem. „Dlouho rovně a pak už to najdete,“ řekne otráveně, jelikož po celovíkendových oslavách brněnského výstaviště má dotazů plnou hlavu.

„Je to naprostá katastrofa, horší to být ani nemohlo,“ povzdechne si starší žena, která společně s manželem vyrazila na „koupačku“ v neděli po poledni.

Kousek za parkovacím domem Expoparking, kde můžou návštěvníci Riviéry, kteří se rozhodli dojet za prvními vodními radovánkami autem, zaparkovat nejblíže, začíná staveniště. Značka „Chodník uzavřen“ a šipka doleva ukazují jasně. Je to ale první cedule, kterou bloudící po více než deseti minutách od náhradní autobusové zastávky najdou.

Dále musí jít mezi kovovými zátarasy a poté metr a půl širokým koridorem pro pěší, přičemž vedle projíždí jedno auto za druhým. Provoz je pochopitelný, tyto jediné dva pruhy jsou totiž Bauerovou ulicí zpřístupněné.

Po dalších minutách chůze a jednom čekání na přechodu se konečně vítězně objevuje brána poloprázdného koupaliště. Komplikovaná cesta s tápáním kudy jít trvala téměř třicet minut, chytré hodinky hlásí dva kilometry od zastávky. Za normálních okolností přitom návštěvníci Riviéry vystoupí na zastávkách těsně u vstupu.

Minulý víkend letos poprvé koupaliště otevřelo. Možná i díky trase připomínající bojovku bylo návštěvníků jen pomálu. „Když si člověk nezjistí předem, tak neví absolutně nic. Ale to je typické pro Brno,“ povzdechl si další z rekreantů.

Pro návštěvníky brněnského koupaliště Riviéra je cesta k vodě na konci května roku 2023 obzvlášť komplikovaná.

Souhlasí s ním i jiné Brňané, kteří se na Riviéru vypravili. „Nevěděl jsem, že to zastavuje potom až v Pisárkách. Naštěstí jsem rychle vystoupil, ale silnici jsem přešel tak nějak po trávě,“ přiznává Brňan Marek, který se přišel osvěžit se dvěma kamarády, jenž k cestě využil okružní autobusovou linku 84.

Přístup z druhé strany je nesrovnatelně jednodušší. Ze směru od Pisárek přijíždí totiž okružní linka 44, která zastavuje přímo u vchodu na koupaliště. Ta se však Marka netýkala, jel z opačného směru.

Organizace dopravy se dál bude měnit

Zjednodušení cesty na plovárnu má podle slibů politiků nastat už v příštích dnech. Od 1. června by měla usnadnit přístup autobusová linka s označením C.

„Autobus pojede od Riviéry přes zastávky Velodrom a Křížkovského po Hlinkách přes Pisárky zase na Riviéru,“ přislíbila již v minulém týdnu pracovnice magistrátu Anna Dudková. I náhradní parkovací místa jsou zatím v řešení, zatím mohou návštěvníci zaparkovat na parkovišti hotelu Voroněž nebo v sousedním placeném parkovacím domu Expoparking. První víkend, kdy bylo venkovní koupaliště otevřené, město však ponechalo bez schůdného řešení.

Na konci června práce navíc postoupí do další etapy a i to bude mít za následek další změny v organizaci dopravy. Jak to ovlivní přístup na největší brněnské venkovní koupaliště, ale zatím není jasné.