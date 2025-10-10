Účastníci už před 14. hodinou našli na náměstí navezené hromady štěrku. S pomocí připravených papírových kelímků pak začali pomalu zacelovat mezery mezi kostkami kamínky a pískem.
Příchozí se o aktivitě často dozvěděli ze sociálních sítí. „Chodím na akce organizace Game of Life. Třeba zpíváme na Svoboďáku nebo běháme ve spodním prádle. A oni dávali na svůj Instagram, že můžeme udělat něco pro město a přijít sem pomáhat,“ vysvětlil Marek Dvořák.
Událost uspořádala radnice Brna-střed ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a neziskovou organizací Renadi. Za samotným konceptem zasypávání stojí známá brněnská umělkyně Kateřina Šedá, která v poslední době proslula například táborákem připraveným přímo na náměstí Svobody.
„Připravujeme vánoční projekt přímo na tohle náměstí. Bude to vánoční festival zlozvyků, který právě navazuje na výzvu neziskovky Renadi, že se během trhů všude pije alkohol a chtělo by to jedno náměstí, kde se konzumovat nebude. Přišla jsem proto s myšlenkou, aby to celé šlo proti všem zlozvykům,“ popsala Šedá zrod nápadu.
Mluvte o tom, za co se stydíte. Zlozvyky jsou skvělé na seznamování, říká Šedá
Poté, co si všimla, že povrch na Římském náměstí je dost nevlídný vůči vozíčkářům, matkám s kočárky nebo starým lidem, rozhodla se, že ho do Vánoc zpřístupní. Chystaný vánoční program na Římském náměstí nechtěla Šedá více komentovat.
Další upřesnění poskytl tajemník radnice Brna-střed Petr Štika. „Mohu potvrdit, že tu bude od 5. prosince do Štědrého dne velice zajímavá instalace,“ řekl.
Dále dodal, že ačkoliv očekává dostatek návštěvníků páteční akce na to, aby se skuliny podařilo zasypat, v případě, že by se tak nakonec nestalo, práci dokončí následující den odborná firma.