Náměstí přístupnější nejen vozíčkářům. Dobrovolníci zasypali spáry mezi kostkami

  18:19
Kdokoliv mohl v pátek odpoledne přiložit ruku k dílu při zasypávání spár mezi dlažebními kostkami na Římském náměstí v historickém centru Brna. U příležitosti Dne duševního zdraví tam organizátoři nachystali akci s názvem Zasyp mě. Jejím smyslem bylo postavit se proti znesnadňování přístupu na prostranství všem skupinám obyvatel. V tomto případě šlo především o pomoc vozíčkářům.

Účastníci už před 14. hodinou našli na náměstí navezené hromady štěrku. S pomocí připravených papírových kelímků pak začali pomalu zacelovat mezery mezi kostkami kamínky a pískem.

Příchozí se o aktivitě často dozvěděli ze sociálních sítí. „Chodím na akce organizace Game of Life. Třeba zpíváme na Svoboďáku nebo běháme ve spodním prádle. A oni dávali na svůj Instagram, že můžeme udělat něco pro město a přijít sem pomáhat,“ vysvětlil Marek Dvořák.

Dobrovolníci spolu s umělkyní Kateřinou Šedou během akce Zasyp mě zasypávali štěrkem spáry mezi kostkami na Římském náměstí, aby bylo náměstí přístupné a příjemné pro všechny, včetně hendikepovaných. (10. října 2025)
Událost uspořádala radnice Brna-střed ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a neziskovou organizací Renadi. Za samotným konceptem zasypávání stojí známá brněnská umělkyně Kateřina Šedá, která v poslední době proslula například táborákem připraveným přímo na náměstí Svobody.

„Připravujeme vánoční projekt přímo na tohle náměstí. Bude to vánoční festival zlozvyků, který právě navazuje na výzvu neziskovky Renadi, že se během trhů všude pije alkohol a chtělo by to jedno náměstí, kde se konzumovat nebude. Přišla jsem proto s myšlenkou, aby to celé šlo proti všem zlozvykům,“ popsala Šedá zrod nápadu.

Mluvte o tom, za co se stydíte. Zlozvyky jsou skvělé na seznamování, říká Šedá

Poté, co si všimla, že povrch na Římském náměstí je dost nevlídný vůči vozíčkářům, matkám s kočárky nebo starým lidem, rozhodla se, že ho do Vánoc zpřístupní. Chystaný vánoční program na Římském náměstí nechtěla Šedá více komentovat.

Další upřesnění poskytl tajemník radnice Brna-střed Petr Štika. „Mohu potvrdit, že tu bude od 5. prosince do Štědrého dne velice zajímavá instalace,“ řekl.

Dále dodal, že ačkoliv očekává dostatek návštěvníků páteční akce na to, aby se skuliny podařilo zasypat, v případě, že by se tak nakonec nestalo, práci dokončí následující den odborná firma.

Vstoupit do diskuse

