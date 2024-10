Říkali mi černá briketo. Hudebnice učí děti respektu i pravidlu pěti vteřin

Nejdříve zákazová páska a značka, pak i betonové zátarasy. Některé chodce ale ani to neodradilo od toho, aby místem zrušeného přechodu na ulici Úvoz v Brně stále probíhali na rušné silnici mezi auty...

Kometa vyhlíží posilu ze zámoří. Zbořil neuspěl v NHL, návrat do Brna je blízko

V Kometě vyrůstal i hostoval během covidové výluky v NHL. Teď by se Jakub Zbořil mohl po neúspěšné zkoušce v zámoří, kde se pokoušel získat kontrakt s New Jersey, do mateřského klubu vrátit znovu....