Jsem na výpadovce v protisměru, hlásila řidička policii. Zachovala se správně

Čtyřiasedmdesátiletá žena si minulé úterý krátce po jedenácté hodině dopoledne spletla výjezd s nájezdem na frekventovanou silnici a poblíž hypermarketu Globus v Brněnských Ivanovicích se ocitla v protisměru.

Svůj omyl naštěstí ihned zpozorovala, zastavila u krajnice a zavolala policii. „Dostala jsem se do protisměru u Globusu,“ hlásila do telefonu tísňové lince. „Ježišmarja, okamžitě zastavte,“ poradil jí policista. „No já stojím a blikám výstražné světlo,“ opáčila řidička s tím, že místo příliš nezná a proto se spletla.

Hlídka byla na místě po pár minutách, zastavila na rušné Hradecké ulici provoz, a žena se tak mohla otočit do správného směru. Policisté její postup vyzdvihli jako správnou reakci.

„V případě, že se řidič dostane do protisměru, musí hlavně zachovat klid a neprodleně zastavit na krajnici, ideálně na levé straně nejpomalejšího jízdního pruhu. Pokud to však není například vlivem provozu bezpečné, zastavit musí co nejblíže ke středovému pásu. Nevyplácí se zbytečně riskovat,“ upozorňuje policejní mluvčí Petr Vala.

Předloni v prosinci například policisté museli řešit ožehavou situaci na D2, kterou uháněl šofér v protisměru přibližně kilometr.