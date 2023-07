Motorkář letěl po srážce vzduchem, řidič auta pak pokračoval v divoké jízdě

Vše odstartovalo na čerpací stanici v brněnských Vinohradech, odkud ve vysoké rychlosti pětadvacetiletý a jedenatřicetiletý řidič vyrazili do okolních ulic. Následně projeli kolem bývalých židenických kasáren, aby si to namířili na Gajdošovu ulici.

Právě tam se čekání na zelenou zdálo mladšímu z obou šoférů zdálo natolik dlouhé, že se rozhodl objet auto před sebou a z křižovatky vyjet. Během toho srazil motorkáře, kterého náraz vyrazil ze sedla a letěl několik metrů vzduchem.

„Po ošetření na místě byl muž převezen k vyloučení vážných zranění do Vojenské nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Nebylo to však zdaleka všechno, co za sebou stačili dva „závodníci“ ve vozech BMW na zhruba desetikilometrovém úseku během několika minut zanechat. Nebezpečná jízda na červenou, kličkování v protisměru, čtyři nabouraná auta a minimálně čtvrt milionová škoda patří do výčtu přestupků a škod, které jim policisté přičítají na vrub.

Řidiče zastavil až náraz do zaparkovaných aut v ulici Za Mostem. „Po příjezdu policistů na místo byla u mužů provedena dechová zkouška na alkohol. Ta dopadla negativně. Opačně ale dopadl test na drogy u jednatřicetiletého šoféra tmavého SUV. Orientačním testem u něj byla detekována přítomnost kokainu a marihuany, ale následné lékařské vyšetření bezdůvodně odmítl,“ dodal Vala.

„Případ je brněnskými policisty prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, kdy ale zároveň není vyloučeno, že se právní kvalifikace může ještě zpřísnit,“ upozornil policejní mluvčí Petr Vala a doplnil, že policisté momentálně šetří, co řidiče k divoké jízdě vedlo.

Policie žádá všechny, kdo byli nebezpečnou jízdou obou mladíků ohroženi, aby se ozvali na linku 158. Policisté případně uvítají i kamerové záznamy z palubních kamer projíždějících řidičů.