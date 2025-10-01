Mladík v Brně výrazně překročil rychlost, strážníkům diktoval údaje svého bratra

  11:37
Ošálit brněnské strážníky se snažil dvacetiletý řidič, kterému na území města naměřili rychlost 76 kilometrů v hodině. Hlídce nahlásil, že u sebe nemá doklady, a nadiktoval jí údaje svého bratra. Strážníci tuto lest prokoukli a zjistili, že mladík má zakázané řízení. Nyní mu hrozí vězení.

Strážníci v pondělí odpoledne naměřili vozu BMW v Křižíkově ulici v Králově Poli rychlost 76 kilometrů v hodině, přestože v místě je povolena padesátka.

„To by samo o sobě stačilo na čtyři trestné body a pokutu, která na místě může dosáhnout 3,5 tisíce korun a ve správním řízení i 10 tisíc,“ poznamenal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Řidič se čtyřmi promile nezvládal ani vytáhnout doklady, hlídka musela radit

Mladík za volantem hlídce tvrdil, že doklady nechal doma, osobní údaje jí tak nadiktoval. Jejich kontrola však odhalila nesoulad. „Fotka v evidenci obyvatel nesouhlasí, takže jste řekl někoho jiného, že? Nějaké jiné příjmení a jméno, nevzpomenete si?“ uhodil strážník na řidiče.

Vzápětí se ukázalo, že muž z Náchodska se vydával za svého bratra, protože sám má platný zákaz řízení. „Jeho porušením se stal důvodně podezřelým z trestného činu,“ uvedl Ghanem. Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí řidiči až dvouleté vězení.

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Ústavní soud obnovil řízení o stížnosti ženy, která přibližně před deseti lety podala trestní oznámení na katolického kněze. Týkalo se sexuálního zneužívání. Policie oznámení opakovaně odložila. Žena...

29. září 2025  12:40

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:23

