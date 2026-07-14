„Ve druhém případě se chtěl dokonce kontrole vyhnout a neuposlechl výzvy k zastavení. Jeho zběsilou jízdu pomohla ukončit až spolupráce několika hlídek a zastavovací pás, který se podezřelý marně pokusil objet,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.
Řidič ujížděl po silnici 430 a byl pod vlivem drog ve stavu vylučujícím způsobilost. Po pár set metrech od přejetí zastavovacího pásu nezvládl u Pozořic řízení a naboural do betonových svodidel.
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Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík
„K situaci se nevyjádřil, odmítl vypovídat. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení se zadržením. Muž se zodpovídá z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodal Šváb s tím, že v těchto dnech se uskuteční jednání u soudu.
Na problém si zadělal i majitel vypůjčeného vozu, který si ho bude muset opravit a řešit se bude i škoda na betonových svodidlech. „Ta zřejmě přesáhne 100 tisíc korun. Půjčení auta známému si tak doufejme do budoucna rozmyslí,“ uzavřel Šváb.