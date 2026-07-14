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Zdrogovaný muž zběsile ujížděl hlídce rychlostí 200 km/h, skončil ve svodidlech

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  14:49
Užití drog ani tři platné zákazy řízení nezastavily padesátiletého muže, který minulou středu sedl za volant půjčené Audi A6 Avant. Bylo to přitom už podruhé za poslední měsíc, kdy policisté ze Šlapanic na Brněnsku muže pod vlivem drog přistihli za volantem.

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„Ve druhém případě se chtěl dokonce kontrole vyhnout a neuposlechl výzvy k zastavení. Jeho zběsilou jízdu pomohla ukončit až spolupráce několika hlídek a zastavovací pás, který se podezřelý marně pokusil objet,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Řidič ujížděl po silnici 430 a byl pod vlivem drog ve stavu vylučujícím způsobilost. Po pár set metrech od přejetí zastavovacího pásu nezvládl u Pozořic řízení a naboural do betonových svodidel.

Vybržďoval a naboural policejní auto, snažil se ujet i polem. Pak si přivolal taxík

„K situaci se nevyjádřil, odmítl vypovídat. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení se zadržením. Muž se zodpovídá z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodal Šváb s tím, že v těchto dnech se uskuteční jednání u soudu.

Na problém si zadělal i majitel vypůjčeného vozu, který si ho bude muset opravit a řešit se bude i škoda na betonových svodidlech. „Ta zřejmě přesáhne 100 tisíc korun. Půjčení auta známému si tak doufejme do budoucna rozmyslí,“ uzavřel Šváb.

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