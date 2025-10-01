Soud zvýšil trest za divoké ujíždění na sedm let. Řídil kamarád, hájil se šofér

  14:37
Krajský soud v Brně zpřísnil trest Vojtěchu Ležákovi, který v srpnu 2023 v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku odmítl zastavit k policejní kontrole a při následném ujíždění ohrozil několik lidí. Místo původních tří a půl roku vězení si má za obecné ohrožení nově odsedět sedm let. Ležák vinu odmítá, podle něj řídil jeho kamarád.

Podle státní zástupkyně byl verdikt okresního soudu příliš mírný, čemuž dal odvolací senát za pravdu.

Tehdy čtyřiatřicetiletý Ležák při divoké jízdě ohrozil minimálně jedenáct lidí včetně dvou dětí. Na křižovatce málem srazil motocyklistku a následně narazil do jiného auta. Se svým poškozeným vozem sjel do pole, odkud utekl do vojenského prostoru Březina.

Krajský soud v Brně zvýšil trest Vojtěchu Ležákovi za obecné ohrožení, jehož se dopustil v srpnu 2023 při divokém ujíždění policii. (1. října 2025)
Vůz BMW, jehož řidič na Vyškovsku ujížděl policii, skončil po srážce s jiným autem na poli. (srpen 2023)
I přes rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí, se ho nepodařilo dostihnout. Řidiče se podařilo vypátrat až díky svědeckým výpovědím, kamerovým záznamům a dalším zajištěným stopám.

Vyškovský okresní soud mu původně uložil trest tři a půl roku vězení, zákaz řízení na pět a půl roku a také mu odebral vozidlo BMW. Státní zástupkyně Eva Radvanová se však proti rozsudku odvolala.

„Obžalovaný neprojevil žádnou lítost, nezajímal se o náhradu škody a také odmítl vypovídat u soudu,“ uvedla. Ležák byl v minulosti již osmkrát trestaný, zejména za dopravní a drogové delikty. Za volantem se dopustil dalších jedenácti přestupků včetně jízdy pod vlivem alkoholu a vysoké rychlosti.

Naboural auto, utekl do pole, hledal ho vrtulník. Muži hrozí osm let

Podle obhajoby existují pochybnosti o tom, kdo BMW skutečně řídil. Jeden ze svědků totiž při výslechu popřel, že by se jednalo o obžalovaného. Sám Ležák u odvolacího soudu tvrdil, že v době nebezpečné jízdy neřídil. „Auto bylo moje, ale často jsem ho půjčoval nejlepšímu kamarádovi. Stejně tak i telefon, protože on vlastní nemá,“ hájil se.

Nikdy by neměl řídit auto, prohlásila soudkyně

Zmínil také, že se o události dozvěděl až od své přítelkyně a s kamarádem mluvil až druhý den. Jeho jméno odmítl sdělit.

Na dotaz soudu, jak se bez telefonu domluvil s přítelem na setkání, odpověděl, že si přesně nepamatuje. „Myslím, že se ozval mojí přítelkyni,“ řekl s tím, že už byli domluvení předtím. Podle Ležáka mu kamarád o incidentu na schůzce nic neřekl. K tomu, proč svou výpověď poskytl až před odvolacím soudem, poznamenal: „Nečekal jsem, že celá věc dojde tak daleko. V trestním stíhání proti mně nebyl žádný důkaz.“

VIDEO: Riskantně ujížděl policistům, pak utíkal. V autě měl stříkačky a půl milionu

Policie přitom v nabouraném autě nalezla nejen jeho občanský průkaz, ale i mobilní telefon a další osobní věci.

Krajský soud nakonec obhajobu odmítl. „Výpověď obžalovaného soud hodnotí jako naivní snahu vyhnout se trestnímu stíhání,“ pronesla předsedkyně senátu Hana Kleinová. Svědka, na kterého se obžalovaný odvolával, považuje soud za nedůvěryhodného, neboť byl v minulosti sám opakovaně trestaný a jeho výpověď je v rozporu s ostatními důkazy.

„Ležák svým chováním prokázal, že je osobou, která by nikdy neměla řídit motorové vozidlo,“ podotkla Kleinová. Odvolací senát proto zpřísnil jeho trest na sedm let vězení, zároveň mu prodloužil zákaz řízení na osm let. Potvrdil také zabavení vozidla BMW, se kterým Ležák před policií ujížděl.

