Předjížděl před přechodem a ohrozil dítě, netrpělivého řidiče SUV natočila kamera

„Ve stejnou chvíli však začal řidič osobního automobilu autobus předjíždět, a to těsně před přechodem pro chodce. Řidička autobusu na vzniklou situaci okamžitě reagovala zatroubením, kterým upozornila řidiče osobního vozidla na přítomnost chodkyně na přechodu,“ popsala policejní mluvčí Kateřina Batelková s tím, že navíc pršelo, což mohlo ještě více zhoršovat podmínky pro jízdu a prodlužovat brzdnou dráhu.
Situaci na silnici zachytila palubní kamera v linkovém autobusu. Řidič SUV navíc podle policistů ignoroval dopravní značení upozorňující na děti, konkrétně značku „Pozor, děti“, která upozorňuje řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti.
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„Řidiči by si měli uvědomit, že zastavené vozidlo před přechodem pro chodce může zakrývat výhled na osobu, která se chystá přejít vozovku nebo už přes přechod přechází,“ apeluje Batelková.
Případem se už zabývají hodonínští dopravní policisté. Za podobné jednání řidičům hrozí na místě pokuta až do 5 500 korun a ve správním řízení sankce až 25 tisíc korun a zapsání šesti bodů do bodového hodnocení řidiče.