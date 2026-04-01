Svým křiklavým žlutým vozem upoutal řidič pozornost nejspíš každého kolem sebe. O to více pak dálničních policistů, když kolem nich prosvištěl.
Zpočátku se situace vyvíjela standardně. „Policisté vozidlo bezpečně dojeli a začali jej navádět na sjezd u Rousínova, kde měl být přestupek vyřešen,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Jenže řidič na poslední chvíli změnil své rozhodnutí. Prudce se zařadil zpět do provozu a začal ujíždět ve směru na Brno. A za ním bleskurychle vyrazili i policisté.
Šofér však daleko nedojel, v ranní špičce se dostal do kolony a policisté jej bez problému dostihli. „Ani poté nejevil řidič snahu spolupracovat, proto byli policisté nuceni vozidlo předjet a bezpečně zastavit,“ doplnil Vala.
Při kontrole navíc vyšel najevo kromě porušení nejvyšší rychlosti i další prohřešek. „Řidič bude čelit správnímu řízení také kvůli pozitivní dechové zkoušce na alkohol. Ta opakovaně vykázala hodnotu kolem 0,7 promile. Na místě proto přišel o řidičský průkaz,“ dodal mluvčí.
Hodnota odpovídá té stejné, kterou naměřili policisté i politikovi ODS Karlu Podzimkovi v polovině března. Vala však na dotaz iDNES.cz vyloučil, že by šlo v tomto konkrétním případě o tohoto muže, který v reakci na své protizákonné jednání byl svými kolegy donucen rezignovat na svůj post krajského radního.