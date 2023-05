Motorista se řítil Brnem stotřicítkou, na nějakou dobu přijde o řidičák

Hlídka strážníků se ve středu odpoledne zaměřila na dodržování rychlosti v Trnkově ulici na východě Brna. „Jeden z řidičů jel rychlostí 131 kilometrů za hodinu,“ uvedla mluvčí městské policie Jana Pokorná.

Hlídka se proto hned vydala za ním, vůz zastavila a muži oznámila, že je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku, který budou řešit úředníci magistrátu.

„Zákon o provozu na pozemních komunikacích výslovně stanoví, že správní orgán uloží zákaz činnosti řidiči, který překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 kilometrů za hodinu a více,“ doplnila mluvčí.

Jinými slovy, motorista v brzké době přijde o řidičský průkaz. Až úředníci ale určí, na jak dlouho to bude. Podle zákona to může být na dobu šesti měsíců až jednoho roku. Zároveň muž dostane pět trestných bodů do karty řidiče a tučnou pokutu.