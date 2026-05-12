VIDEO: Bezohledný řidič předjížděl před horizontem, téměř smetl protijedoucí auto

  12:55
Nebezpečným manévrem bezohledného řidiče na Hodonínsku se zabývají policisté. Minulý čtvrtek při předjíždění ohrozil další šoféry, především jednoho v protijedoucím autě, který ve snaze zabránit střetu musel vybočit ze silnice. Vše zachytila palubní kamera.

Motorista za volantem Volkswagenu Passat nechtěl na silnici mezi obcemi Šardice a Svatobořice-Mistřín na Hodonínsku jet za kamionem a začal ho předjíždět těsně před horizontem.

„V nepřehledném úseku, přes plnou čáru a těsně před zatáčkou,“ podtrhl hazard tohoto rádoby řidiče policejní mluvčí Petr Vala.

Stalo se to, co hrozilo. Na horizontu se proti Passatu najednou zjevilo jiné auto. „Jeho řidič musel prudce brzdit a částečně vyjet mimo vozovku, aby zabránil čelnímu střetu,“ doplnil mluvčí.

Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

V hazardérovi se ani tak nehnulo svědomí a pokračoval dál. Policisté nyní zjišťují, kdo za volantem seděl a prosí o pomoc veřejnost.

„V souvislosti s tímto případem žádáme také všechny svědky, kteří byli minulý čtvrtek kolem půl šesté ráno v tomto nepřehledném úseku ohroženi a dosud nebyli kontaktováni policií, aby se přihlásili na tísňové lince 158,“ dodal Vala.

Ten zároveň připomněl, že se jedná o stejné místo, kde se loni na podzim stala tragická nehoda.

