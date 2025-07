Zákaz poslechu rádií loni kvůli mnoha stížnostem řidičů vydržel jen měsíc. Když jej na konci června minulého roku vedení brněnského dopravního podniku rušilo, zároveň sdělilo, že si nechá udělat výzkum, jaký vliv má poslech na nehodovost.

Brněnské Centrum dopravního výzkumu po roce přišlo s výsledkem, že se statisticky významný vliv poslechu hudby na vznik dopravních nehod neprokázal. „Naopak, poslech hudby může v některých případech pomoci udržet pozornost a snížit únavu,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Podle zprávy expertů může mít na chování šoférů vliv i hlasitost hudby nebo hudební styl. Rychlá a hlasitá hudba může podněcovat k dynamičtějšímu stylu jízdy, oproti tomu pomalejší a tišší hudba může přispět k větší koncentraci.

Rizikovější se naopak ukázal být poslech mluveného slova, který vyžaduje větší pozornost a může tak mít podle odborníků souvislost se vznikem dopravních nehod.

„Výsledky výzkumu jsme sdíleli s našimi řidiči. Každý z nich má jiné preference i potřeby, a proto považujeme za důležité, aby si na základě těchto informací sami uvědomili, co jim pomáhá udržet pozornost a co je naopak může rozptylovat. Tyto nové poznatky samozřejmě zahrneme do pravidelných školení řidičů,“ poznamenal ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.