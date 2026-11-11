Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. „Z přestupku se bude zodpovídat i před správním orgánem,“ doplnil policejní mluvčí David Chaloupka.
Šofér se řítil v elektrickém vozu Porsche ve směru na Svitavy. S dosaženou hodnotou je listopadovým rekordmanem v překročení rychlosti.
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Novopečený řidič překročil rychlost o víc než stovku, zřejmě chtěl zapůsobit na dívku
Policisté upozorňují, že nepřiměřená rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod.
„Takto extrémní překročení rychlosti v provozu, kde se ostatní řidiči pohybují v rámci rychlostních limitů, násobně zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody s vážnými následky,“ zdůraznil mluvčí.
Letos v červenci mladý řidič s čerstvým řidičským průkaz jel v Bauerově ulici poblíž výstaviště na povolené šedesátce 165 kilometrů v hodině. Během překročení rychlosti o více než stovku minul policejní hlídku. „Papíry“ si příliš dlouho neužil, policisté mu je zadrželi.
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9. července 2026