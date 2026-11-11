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Brnem se řidič elektroauta hnal rychlostí 176 km/h. V místě je osmdesátka

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  16:59
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Řidič elektrického Porsche jel minulou sobotu v ulici Porgesova v Brně na povolené osmdesátce 176 kilometrů v hodině. (7. listopadu 2026) | foto: PČR

Téměř o stovku překročil nejvyšší povolenou rychlost v pátek před polednem řidič Porsche v ulici Porgesova v Brně. U čerpací stanice OMV asi kilometr za výjezdem z Husovického tunelu mu naměřili rychlost 176 kilometrů v hodině. V úseku přitom platí osmdesátka.

Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. „Z přestupku se bude zodpovídat i před správním orgánem,“ doplnil policejní mluvčí David Chaloupka.

Šofér se řítil v elektrickém vozu Porsche ve směru na Svitavy. S dosaženou hodnotou je listopadovým rekordmanem v překročení rychlosti.

Novopečený řidič překročil rychlost o víc než stovku, zřejmě chtěl zapůsobit na dívku

Policisté upozorňují, že nepřiměřená rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod.

„Takto extrémní překročení rychlosti v provozu, kde se ostatní řidiči pohybují v rámci rychlostních limitů, násobně zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody s vážnými následky,“ zdůraznil mluvčí.

Letos v červenci mladý řidič s čerstvým řidičským průkaz jel v Bauerově ulici poblíž výstaviště na povolené šedesátce 165 kilometrů v hodině. Během překročení rychlosti o více než stovku minul policejní hlídku. „Papíry“ si příliš dlouho neužil, policisté mu je zadrželi.

9. července 2026

KRIMI

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