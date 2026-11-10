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VIDEO: Řidič při předjíždění hazardoval se životy všech, za horizont vůbec neviděl

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  8:57
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Zbytečný hazard předvedl před pár týdny na hlavním tahu ze Znojma na Jihlavu šofér červeného vozu, jehož počínání natočila palubní kamera jiného řidiče. Pustil se totiž do nepochopitelného a riskantního předjíždění rovnou dvou aut za sebou. Může mluvit o štěstí, že se jemu ani nikomu dalšímu nic nestalo.

KRIMI

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Když totiž předjížděl, nešlo o žádný rovný a přehledný úsek, ale kopec, za jehož vrchol, kam silnice pokračovala, vůbec neviděl. I proto ostatně na silnici byla plná čára a svislé zákazové značky.

„Jedná se navíc o místo, kde před několika lety při dopravní nehodě způsobené nebezpečným předjížděním zemřelo pět lidí,“ upozornil na rizika daného úseku policejní mluvčí David Chaloupka.

Dva řidiči předjížděli přes plnou a do zatáčky, natočila je policejní kamera

Nad nepochopitelným hazardem předjíždějícího kroutil hlavou i řidič, který celou situaci zaznamenal na palubní kameru. „Je toto normální?“ divil se on i jeho spolujezdkyně tomu, jak kolem něj prosvištělo auto.

Tento šofér, co videozáznam pořídil, ale nechtěl dopustit, aby ten, kdo seděl za volantem červeného vozu, vyvázl bez trestu. Předal proto záběry policistům.

A těm se podařilo vypátrat, kdo se takto na silnici choval. „Při následném jednání svou chybu uznal a policisté jeho přestupek vyřešili příkazem na místě,“ dodal Chaloupka bez bližších podrobností.

15. října 2026

KRIMI

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