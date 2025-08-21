„Řidič si za volantem s mírnou nadsázkou prostřel a z talíře pohodově poobědval,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek situaci natočenou minulý pátek před polednem.
Muž v jedné ruce držel talíř, v druhé lžíci a v mírném předklonu jedl svůj oběd. Směr kamionu udržoval jen levým předloktím.
Jako by si neuvědomoval, co se může stát, když s takovým kolosem jede po dálnici na jihu Moravy. Kde přesně, mluvčí neupřesnil. Každopádně rychlost jízdy je patrná z míhající se krajiny na policejních záběrech.
Po chvíli policisté přiměli řidiče zastavit. „Jistě chutný oběd dostal po vyřešení přestupku hodně hořkou chuť. Jídlo si prodražil o rovnou tisícovku,“ doplnil Malášek.
V rámci šestihodinové akce policejní hlídky zkontrolovaly více než stovku vozidel, třiaosmdesát z nich porušilo zákon. Kromě jedlíka se „vyznamenal“ i jiný řidič zahraničního kamionu, který při kontrole nadýchal skoro tři promile. Nyní se bude zodpovídat za ohrožení pod vlivem návykové látky.