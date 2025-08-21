Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Autor:
  9:12
Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která snímala provoz v pravé části dálnice, zachytila jak si muž za volantem těžkého vozu bez problému dopřává oběd.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Řidič si za volantem s mírnou nadsázkou prostřel a z talíře pohodově poobědval,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek situaci natočenou minulý pátek před polednem.

Muž v jedné ruce držel talíř, v druhé lžíci a v mírném předklonu jedl svůj oběd. Směr kamionu udržoval jen levým předloktím.

Jako by si neuvědomoval, co se může stát, když s takovým kolosem jede po dálnici na jihu Moravy. Kde přesně, mluvčí neupřesnil. Každopádně rychlost jízdy je patrná z míhající se krajiny na policejních záběrech.

Po chvíli policisté přiměli řidiče zastavit. „Jistě chutný oběd dostal po vyřešení přestupku hodně hořkou chuť. Jídlo si prodražil o rovnou tisícovku,“ doplnil Malášek.

V rámci šestihodinové akce policejní hlídky zkontrolovaly více než stovku vozidel, třiaosmdesát z nich porušilo zákon. Kromě jedlíka se „vyznamenal“ i jiný řidič zahraničního kamionu, který při kontrole nadýchal skoro tři promile. Nyní se bude zodpovídat za ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“

Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Ve čtvrtek večer Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela hlavního aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. Před policisty se dárce virtuální měny schovával na střeše. Jeho...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

21. srpna 2025  9:12

To je brněnská vlajka, hlásí cedule na Špilberku. Lidé si ji pletou s rakouskou

Hrad Špilberk, který je jedním z hlavních symbolů Brna, býval kdysi nejobávanějším vězením rakouské monarchie. A mnozí při výstupu k němu mají pocit, jako by se v Rakousku znovu ocitli. Nad hradem...

21. srpna 2025

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

20. srpna 2025  14:47

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND

Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...

20. srpna 2025  13:23

Kde postaví nový brněnský stadion? Znovu zazněly Lužánky, reálnější je periferie

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci fotbalové Zbrojovky, v úterý konečně dostala oficiální razítko. Většinovým vlastníkem brněnského klubu se stal Vojtěch Kačena, miliardář a šéf skupiny...

20. srpna 2025  10:42

To je jízda! Klimeš skočil z Beskyd až do volejbalové reprezentace

Měří dva metry. Je samá ruka, samá noha, a tak není divu, že má přezdívku Komár... Blokař Antonín Klimeš zažívá pořádný vzestup. Loni s volejbalovými reprezentanty do 20 let vybojoval bronz na...

20. srpna 2025  7:59

Vukadinovič o probuzeném Artisu: Podmínky máme jako v top ligové šestce

Dvě facky jako od Heleny Růžičkové pořádně mlaskly a fotbalový Artis Brno dokonale probraly. Probuzení spícího obra odnesli druholigoví lídři: nejdřív remíza s vedoucí brněnskou Zbrojovkou, v...

20. srpna 2025  7:07

Školy v okolí Brna hlásí plno, obce ladí stavbu nových společně

Patří mezi lokality s největším přírůstkem obyvatel na jižní Moravě. Ve Slavkově u Brna a okolních obcích žije dnes oproti roku 2006 o téměř dvě tisícovky lidí víc a podle demografické studie má...

20. srpna 2025  6:04

Mým cílem je velká brněnská akademie, říká nový majitel Zbrojovky Kačena

Za Zbrojovkou projel kus republiky, konkrétně 220 kilometrů. Na kole! Jen aby zhlédnul zápas proti Spartě Praha B a ještě jednou se na vlastní oči ujistil, co kupuje. Miliardář Vojtěch Kačena po...

19. srpna 2025  19:06

Advantage Consulting, s.r.o.
SERVISNÍ TECHNIK - ELEKTRO ZAMĚŘENÍ (35000 - 50000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 727 volných pozic

Muž onanoval u dětského hřiště. Strážníkům tvrdil, že se jen drbal kvůli teplu

Poblíž dětského hřiště v Brně se v pondělí podle svědkyně ukájel šestatřicetiletý muž. Po vyvrcholení odešel, ale žena ho stihla vyfotit, takže jej brzy dostihli přivolaní strážníci. Těm tvrdil, že...

19. srpna 2025  15:06

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.