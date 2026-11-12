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Kamioňák na D2 porazil lampy. V kabině měl rozpitou vodku, vymlouval se na léky

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  17:01
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Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před třetí hodinou odpoledne boural na dálnici D2. Řidič na 17. kilometru odbočoval k čerpací stanici, kde nezvládl řízení a postupně narazil do lamp veřejného osvětlení.

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„Část osvětlení po nárazu odletěla do pole, kde naštěstí nikoho nezranila. Předběžně vyčíslená škoda přesahuje dva miliony korun,“ vyčíslila policejní mluvčí Kateřina Batelková.

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před třetí hodinou odpoledne boural na dálnici D2. Řidič na 17. kilometru odbočoval k čerpací stanici, kde nezvládl řízení a postupně narazil do lamp veřejného osvětlení.

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Při následné kontrole se cizinec podrobil dechové zkoušce, která ukázala hodnotu 2,18 promile alkoholu.

„Řidič nejprve tvrdil, že před jízdou alkohol nepožil a pozitivní výsledek vysvětloval užíváním léků. Policisté však při kontrole kabiny vozidla nalezli již načaté lahve s alkoholickými nápoji,“ popsala Batelková.

Opakovaná dechová zkouška potvrdila přibližně stejnou hodnotu, konkrétně 2,19 promile alkoholu. S výsledkem už řidič souhlasil a policistům přiznal, že před jízdou vypil přibližně dva litry dvanáctistupňového piva a několik panáků vodky.

VIDEO: Kamioňák vypil deset dvanáctek, pak naboural devět parkujících aut

Ve zkráceném přípravném řízení se bude zpovídat z podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

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