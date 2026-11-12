„Část osvětlení po nárazu odletěla do pole, kde naštěstí nikoho nezranila. Předběžně vyčíslená škoda přesahuje dva miliony korun,“ vyčíslila policejní mluvčí Kateřina Batelková.
Při následné kontrole se cizinec podrobil dechové zkoušce, která ukázala hodnotu 2,18 promile alkoholu.
„Řidič nejprve tvrdil, že před jízdou alkohol nepožil a pozitivní výsledek vysvětloval užíváním léků. Policisté však při kontrole kabiny vozidla nalezli již načaté lahve s alkoholickými nápoji,“ popsala Batelková.
Opakovaná dechová zkouška potvrdila přibližně stejnou hodnotu, konkrétně 2,19 promile alkoholu. S výsledkem už řidič souhlasil a policistům přiznal, že před jízdou vypil přibližně dva litry dvanáctistupňového piva a několik panáků vodky.
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Ve zkráceném přípravném řízení se bude zpovídat z podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.