Řidič ignoroval šrafování a najel v protisměru do rychlého pruhu dálnice

Horké chvilky zažili řidiči ve středu ráno na D52. Zcela nepochopitelně tam chyboval šofér, který při nájezdu na dálnici ve směru na Mikulov přejel přes vyšrafovanou část silnice a dostal se do protisměru, a to rovnou do rychlého pruhu.