Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Autor:
  9:54
Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika poškození vlastního auta motoristé v Břeclavi. Tamní strážníci ukázali záběry několika až neuvěřitelných případů.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na videu je vidět chování čtyř šoférů, kteří si nelámou hlavu nad tím, kudy jet. Dva případy jsou z loňského roku, další dva už z letoška.

„První odvážlivec to vzal k Bille přes chodník s vysokým obrubníkem a další dva se nechtěli obtěžovat čekáním na zvednutí závory na parkovišti U Nemocnice,“ uvedla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

VIDEO: Tuningáři „vygumovali“ čáry na parkovišti, záznam zkoumá policie

Všichni tři pak vše museli vysvětlovat strážníkům. Jaké pokuty dostali, mluvčí nesdělila. Pouze řekla, že jen výjimečně řeší takové události domluvou, v naprosté většině případů musí motoristé platit pokutu.

Třetí nejnovější příhoda je z minulého týdne. Jízdě tohoto řidiče v uličce pro pěší nezabránil ani zahrazovací sloupek, ani schody, na něž se dostal po krátké jízdě po cyklostezce.

Zahrazovací sloupek v uličce pro pěší je na zemi. Jestli jej nějak shodil řidič, nebo byl dole už dříve, mluvčí strážníků nevěděla.

Podle mluvčí je Břeclav poměrně specifická v tom, že přes město vede pouze jeden hlavní tah. Přes odlehčovací rameno Dyje totiž vede jen jeden frekventovaný most, ten se navíc aktuálně rekonstruuje a veškerá doprava musí jet velmi pomalu přes mostní provizorium. Někteří netrpěliví šoféři pak kvůli kolonám zkouší jet všude možně. „Podobné případy řešíme každý měsíc,“ dodala Rigó.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Bezohlednost! Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika...

13. února 2026  9:54

David Moravec junior: Bavila mě obrana, ale táta se naštval, a tak jsem útočník

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v...

Ví, že jeho jméno budí v Česku pozornost. „To, co dokázal taťka, se překonává těžko,“ říká David Moravec, dvacetiletý hokejový útočník brněnské Komety a syn dvojnásobného mistra světa i olympijského...

13. února 2026  9:49

Stopka pro Řím, ale možná jen dočasně. Do Frankfurtu se začne létat z Brna na podzim

Brněnské letiště

Na konci loňského března ji spustili s velkými očekáváními, pravidelná linka z brněnského letiště do Říma však vydržela pouze rok. Italský dopravce Aeroitalia se rozhodl její provoz ukončit. Podle...

12. února 2026  16:14,  aktualizováno  13. 2. 9:01

Za módou na Valentýna. Brněnské výstaviště hostí veletrhy Styl a Kabo

Na módní přehlídce Czech Fashion Week na brněnském výstavišti byly k vidění...

Už 66. módní veletrhy Styl a Kabo se o od pátku až do neděle konají na v pavilonu P brněnského výstavišti. Představí se 161 vystavovatelů. „Je to zhruba půl na půl – 82 z veletrhu Styl, 79 z veletrhu...

13. února 2026  8:46

Muž v Brně nepřežil střet s tramvají, okolnosti nehody vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Tramvaj v Brně v Křížově ulici ve čtvrtek odpoledne srazila staršího muže. Následkům střetu podlehl. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, informoval mluvčí policie David Chaloupka. Křížová ulice u...

12. února 2026  18:15,  aktualizováno  13. 2. 8:34

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

13. února 2026  5:51

Naslouchá při výhrách i porážkách. Otec Chocoláč je počtvrté olympijským kaplanem

Kněz Oldřich Chocholáč je osobně přitomný v olympijské vesnici v Miláně . V...

Za deset let zažil střelbu uprostřed Ria, klid při hrách v Koreji i krásu Paříže. Kněz Oldřich Chocholáč vyrazil počtvrté z Telnice u Brna v roli oficiálního kaplana české olympijské výpravy i do...

12. února 2026  15:16

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

12. února 2026  14:01

Další trest v kauze Stoka. Systém fungoval už dřív, řekl svědek a zároveň obžalovaný

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...

Poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde podle obžaloby o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed a městských firmách, dnes řešil Krajský soud v Brně. Na řadu přišli obžalovaní...

12. února 2026  9:37,  aktualizováno  13:50

Konec jedné éry. Bourá se letitá dominanta města, silo jde k zemi jako poslední

Ikonické obilné silo za nádražím ve Vyškově jde k zemi. Areál zemědělského...

Letitá dominanta mizí v těchto dnech před očima obyvatelů Vyškova. Demoliční četa totiž bourá výškovou budovu sila v kdysi rušném areálu zemědělského podniku Lukrom nedaleko vlakového nádraží....

12. února 2026  12:42

Brněnský principál městského divadla Moša slaví sedmdesátiny. A stále nekončí

Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se...

Předloni slavil Stanislav Moša 20 let Hudební scény, loni 80 let Městského divadla Brno, které už více než tři dekády úspěšně vede. A jsou tu další kulatiny, tentokrát osobní. Režisér, libretista a...

12. února 2026  10:39

Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici....

12. února 2026  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.