Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Řidič kličkoval po D1, v autě měl prázdnou placatku. Než nadýchal, málem usnul

Jiří Černý
  12:14
Zvláštně kličkující bílý automobil, náraz do svodidel a jízda rychlostí kolem 60 kilometrů v hodině v hustém dálničním provozu na D1. Takové oznámení dostali policisté na tísňové lince. Řidiče se jim podařilo zastavit, při kontrole však muž usínal a nedokázal pořádně reagovat. Dechová zkouška nakonec ukázala 3,86 promile alkoholu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Přejížděl z pruhu do pruhu s policejním autem v zádech, až nakonec narazil do svodidel. Řidiče bílé Škody Octavia, který si začátkem minulého týdne počínal na dálnici D1 ve směru na Brno velmi nebezpečně, se policistům podařilo zdokumentovat a včas zastavit. Za volantem seděl muž, který měl v dechu 3,86 promile alkoholu.

„Hlídka vozidlo brzy dohledala. Řidič jel v levém jízdním pruhu rychlostí přibližně 60 kilometrů v hodině, přejížděl zleva doprava a ohrožoval ostatní účastníky provozu,“ popsala jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Policisté reagovali na oznámení o kličkujícím řidiči na D1. Bílá octavia před nimi narazila do svodidel, řidič nadýchal téměř čtyři promile. (16. září 2026)
Policisté reagovali na oznámení o kličkujícím řidiči na D1. Bílá octavia před nimi narazila do svodidel, řidič nadýchal téměř čtyři promile. (16. září 2026)
Policisté reagovali na oznámení o kličkujícím řidiči na D1. Bílá octavia před nimi narazila do svodidel, řidič nadýchal téměř čtyři promile. (16. září 2026)
Policisté reagovali na oznámení o kličkujícím řidiči na D1. Bílá octavia před nimi narazila do svodidel, řidič nadýchal téměř čtyři promile. (16. září 2026)
4 fotografie

Policisté po odstavení auta řidičem u středového pruhu už mohli tušit, že test na alkohol bude pozitivní. Na jejich výzvy k zastavení totiž nejprve nereagoval a hned po otevření dveří bylo zřejmé, co za jeho riskantní jízdou stálo. Na koberečku spolujezdce ležela vyprázdněná malá lahev tvrdého alkoholu.

„Provedení dechové zkoušky nebylo jednoduché. Řidič nedokázal adekvátně reagovat a během kontroly dokonce usínal. Nakonec se dechovou zkoušku podařilo provést. Přístroj ukázal hodnotu 3,86 promile alkoholu,“ uvedla Hrůzová.

Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a automobil nechali odtáhnout. Muž se nyní bude zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky

Policisté prověřuji bitku před budovou brněnského hlavního vlakového nádraží.

Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...

Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.

Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které...

Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...

Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Fotbalový klub FK Střelice, jehož trenér v srpnu u Doubravníku na Brněnsku opilý boural s pěti chlapci v autě, odhlásil tým ze soutěže 5. ligy mladší žáci sk. B. Podle předsedy FK Střelice Zdeňka...

OBRAZEM: Vinobraní ve Znojmě a Mikulově, na Moravě se veselilo sto tisíc lidí

Pálavské vinobraní 2026

Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby...

Řidič kličkoval po D1, v autě měl prázdnou placatku. Než nadýchal, málem usnul

Policisté reagovali na oznámení o kličkujícím řidiči na D1. Bílá octavia před...

Zvláštně kličkující bílý automobil, náraz do svodidel a jízda rychlostí kolem 60 kilometrů v hodině v hustém dálničním provozu na D1. Takové oznámení dostali policisté na tísňové lince. Řidiče se jim...

16. září 2026  12:14

Ve skladu nemocnice v Ivančicích se rozlila žíravina, jeden člověk je zraněný

ilustrační snímek

Hasiči dopoledne asi hodinu zasahovali v nemocnici v Ivančicích na Brněnsku, kde uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči...

16. září 2026  9:48,  aktualizováno  10:20

Skok z jeřábu do prázdna. Na brněnské stavbě vznikne padesátimetrová houpačka

Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat...

Rozestavěný komplex Dornych poblíž brněnského hlavního nádraží se na jeden večer promění v poněkud neobvyklé místo pro adrenalinovou zábavu. Mezi stavebními jeřáby se v neděli 20. září uskuteční...

16. září 2026  9:41

Odstranit autovraky z ulic trvá měsíce, pomáhají botičky i práce v terénu

V určitých lokalitách se brněnské městské části dokola snaží zbavovat...

Brněnské městské části se zvlášť v určitých lokalitách dokola snaží zbavovat odstavených autovraků, které dlouhodobě zabírají parkovací stání pro místní a hyzdí ulice. Před šesti lety jejich úsilí...

16. září 2026  5:23

Pozemky pro vědecko-technický park v Brně získá firma za tři čtvrtě miliardy

Letecký pohled na Brno. Černovická terasa.

Pozemky v brněnských Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. O prodeji pozemků dnes rozhodli brněnští...

15. září 2026  17:25

Jako doktoři, k nimž chodí elektrárna na kontrolu. V Brně začal výcvik operátorů

Dvacet osm nových operátorek a operátorů, které letos Skupina ČEZ přijala pro...

Dva roky výcviku v brněnském školicím centru a pak práce v blokové dozorně v jaderné elektrárně. Osmadvaceti budoucím operátorům a operátorkám dnes začala odborná příprava. Mezi nimi je i osm...

15. září 2026  16:05

Po přepadení nehtového studia v Břeclavi zadržela policie Rakušanky, v autě měly kukly

ilustrační snímek

Dvě dvacetileté ženy a dvě dívky ve věku 13 a 14 let zadržela rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi. U dolnorakouské obce Grosskrut zastavila vozidlo, kterým podezřelé ujely. V...

15. září 2026  14:42

Čelní střet náklaďáku a auta na Brněnsku. Spolujezdkyně zemřela, řidička je zraněná

Srážka aut u Neslovic na Brněnsku. (15. září 2026)

U Neslovic na Brněnsku se ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě zemřela spolujezdkyně z osobního vozu, řidička je v nemocnici. Silnice směrem na Tetčice byla do odpoledne kvůli...

15. září 2026  8:12,  aktualizováno  14:22

Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...

15. září 2026  5:33,  aktualizováno  13:23

Nová éra transplantací v Brně. Centrum má novou budovu, zkrátí čekání na operace

Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační...

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu, investice včetně vybavení vyšla zhruba na 3,5 miliardy korun. Zařízení je...

15. září 2026  11:35

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

OBRAZEM: Vinobraní ve Znojmě a Mikulově, na Moravě se veselilo sto tisíc lidí

Pálavské vinobraní 2026

Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby...

14. září 2026  14:45

Piráti nařkli hnutí ANO z vydírání ostatních stran kvůli složení vedení Brna

Pirátský lídr koalice TU! Adam Zemek.

Tvrdá slova zazněla od lídra brněnských Pirátů kandidujících pod hlavičkou koalice TU! Adama Zemka na adresu hnutí ANO. Na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že se k Pirátům dostaly závažné...

14. září 2026  12:20,  aktualizováno  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet