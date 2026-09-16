Řidič kličkoval po D1, v autě měl prázdnou placatku. Než nadýchal, málem usnul

Přejížděl z pruhu do pruhu s policejním autem v zádech, až nakonec narazil do svodidel. Řidiče bílé Škody Octavia, který si začátkem minulého týdne počínal na dálnici D1 ve směru na Brno velmi nebezpečně, se policistům podařilo zdokumentovat a včas zastavit. Za volantem seděl muž, který měl v dechu 3,86 promile alkoholu.
„Hlídka vozidlo brzy dohledala. Řidič jel v levém jízdním pruhu rychlostí přibližně 60 kilometrů v hodině, přejížděl zleva doprava a ohrožoval ostatní účastníky provozu,“ popsala jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Policisté po odstavení auta řidičem u středového pruhu už mohli tušit, že test na alkohol bude pozitivní. Na jejich výzvy k zastavení totiž nejprve nereagoval a hned po otevření dveří bylo zřejmé, co za jeho riskantní jízdou stálo. Na koberečku spolujezdce ležela vyprázdněná malá lahev tvrdého alkoholu.
„Provedení dechové zkoušky nebylo jednoduché. Řidič nedokázal adekvátně reagovat a během kontroly dokonce usínal. Nakonec se dechovou zkoušku podařilo provést. Přístroj ukázal hodnotu 3,86 promile alkoholu,“ uvedla Hrůzová.
Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a automobil nechali odtáhnout. Muž se nyní bude zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.