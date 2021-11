Udírna funguje stejně jako za dědy. Děláme to jako dřív, říká vesnický řezník

Gothajský salám a tlačenka dokonce nesou označení Regionální potravina, Zlatá chuť jižní Moravy a Brněnsko originální produkt. I proto byl Jůza vyhlášen jihomoravským živnostníkem roku.



Jsou právě tohle vaše nejprodávanější výrobky? A ty, na které jste nejvíc pyšný? V čem jsou jiné než „normální“ gothaj a tlačenka?

Těch označení si moc vážím. Je to takové zadostiučinění, když nás někde vyberou a řeknou, že to děláme dobře. Kvalita začíná už přípravou a výběrem surovin. Všechno maso si sami třídíme a předsolujeme. Navíc gothaj zauzujeme klasicky bukovým dřevem, žádná plynová nebo elektrická komora. Tlačenku zase po zamíchání a naplnění do obalu převařujeme, pak ji chodíme do lednice otáčet jako doma na zabijačce. Je to pracné, ale věřím, že se to vyplatí. Pyšný jsem právě na naše udírny. Zděná klasika, kde hoří oheň, to už dneska dělá málokdo.