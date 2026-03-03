Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

  6:02
Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým režisérem, který zvítězil na prestižním festivalu Sundance. Teď přichází s prvním hraným celovečerákem. Jeho Poberta, který jde oficiálně do kin 5. března, je zlodějskou komedií ve stylu Dannyho parťáků z jižní Moravy.

S natáčením se vrátil do rodné Strážnice na Hodonínsku, kde zapojil i řadu místních, kteří si zdejší vyprodanou předpremiéru užili už v neděli. „Mnozí se spřátelili s herci a zvali je k sobě do sklípků,“ směje se Hudeček.

Existuje snímek, kvůli němuž jste se dal na filmařinu?
Ke snu točit filmy jsem přišel hodně brzy, asi v sedmi letech při své první návštěvě kina. Tehdy jsem ve strážnickém kině viděl Lvího krále, což si dodnes velmi živě pamatuji. Odcházel jsem úplně fascinovaný tím, že něco takového vůbec existuje a že film dokáže člověka tak silně zasáhnout. I když je to dětský snímek, zanechal ve mně hlubokou stopu a od té doby jsem snil o tom, že bych se rád k filmu dostal.

Film Poberta, který jde oficiálně do kin 5. března 2026, je zlodějskou komedií ve stylu Dannyho parťáků z jižní Moravy. Na snímku Matyáš Řezníček jako hlavní postava Lupyn.
Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta do koronavirové pandemie, při natáčení se vrátil do rodné Strážnice na Hodonínsku.
Film Poberta, který jde oficiálně do kin 5. března 2026, je zlodějskou komedií ve stylu Dannyho parťáků z jižní Moravy. Na snímku Václav Neužil v roli úplatného policajta.
Film Poberta, který jde oficiálně do kin 5. března 2026, je zlodějskou komedií ve stylu Dannyho parťáků z jižní Moravy. Lupyn v podání Matyáše Řezníčka potřebuje peníze na nový život s láskou Tamarou, kterou hraje Denisa Barešová.
15 fotografií

Na Pobertovi jste pracoval jako režisér, scenárista, střihač i kameraman. Proč taková neobvyklá míra kontroly?
Je to pro mě přirozené. Když jsem začínal točit krátké filmy už na základní a střední škole, neměl jsem kolem sebe nikoho, kdo by dělal kameru nebo střih, takže jsem všechny role zastával sám. Tento způsob práce mi zároveň umožňuje rychlejší rozhodování. Není třeba vše složitě řešit s více lidmi, takže když se něco nečekaně změní a je nutné rychle najít řešení, jde to snadno.

Vaše předchozí filmy získaly řadu ocenění. Pociťujete od okolí vysoká očekávání?
Já nad tím vlastně moc nepřemýšlím, protože největší nároky si na sebe kladu sám. Nemám ale pocit, že bych musel někomu něco dokazovat. Snažím se dělat filmy tak, aby mě bavily, a doufám, že budou bavit i ostatní. Jestli bude mít film úspěch, nebo ne, se podle mě stejně nedá vykalkulovat. Kdybych se snažil vytvořit něco, co má nutně navázat na předchozí snímky, asi by to nepůsobilo úplně upřímně.

Poberta je váš hraný celovečerní debut. Co si od něj slibujete?
Doufám, že je to film, který může oslovit široké publikum, jež má rádo vícežánrové filmy s určitým přesahem. Mojí ambicí je, aby to byla chytrá zábava. Věřím, že přináší kombinaci žánrů, která není v našem filmovém prostředí úplně obvyklá. Navíc se děj odehrává v době koronavirové pandemie, kterou Poberta reflektuje jako první hraný film u nás, byť covid není ústřední téma a zůstává spíš v pozadí.

Režisér musí být odolný. Kritiku nevnímám jako něco zdrcujícího, říká Eva Toulová

Jaký je tedy stěžejní motiv?
Aspoň pro mě je hlavním tématem vzájemná solidarita v těžkých časech, schopnost dávat si navzájem druhou šanci, odpouštět si a udělat správnou věc i ve chvíli, kdy to pro nás osobně není zrovna výhodné.

V jisté fázi vašeho filmu nabývá vzájemná solidarita podoby pojišťovacích podvodů. Jak jste na tento námět přišel?
Dozvěděl jsem se o jednom případu se starými solárními panely, které bylo nutné vyměnit. Majitel si najal chuligány, aby mu je ukradli, a on tak získal pojistku, díky které z nich měl aspoň něco. A takových případů byla spousta i během covidu. Člověk najednou viděl různé porušování pravidel a hledání kliček v systému. Fascinovala mě právě tahle do určité míry česká povaha hledat různé cesty z problémů. Zároveň je to dobrý výchozí bod pro heist movie, tedy zlodějský film.

Co vás na žánru, jenž je typický spíše pro Ameriku, tak nadchlo, že jste mu věnoval svůj první velký film?
Nejvíc to, že ukazuje postavy, které nejsou jednoznačně dobré ani špatné. Často dělají špatné věci s dobrými úmysly a hodně se tam řeší, kde leží jejich vlastní hranice a morální limity. Kromě toho mě baví i určitá zábavnost těch zločinů, které bývají často velmi důmyslné, a člověk zkrátka rád sleduje, jak se odehrají. Zároveň jsem chtěl převrátit pravidla amerického žánru a posunout je blíž k české realitě. Bylo potřeba hledat, co by fungovalo v našem prostředí. V amerických filmech bývají zloději často elegantní profesionálové. V našem filmu jsou to spíš drobní zlodějíčci, kterým se věci nedaří vždy podle plánu. V USA se ve velkoměstech vykrádají muzea a kasina, v Pobertovi jde spíš o menší město s malými podniky.

Když jste psal hlavní postavu Lupyna, což není zrovna archetyp spořádaného občana, jak jste chtěl, aby na diváky působil?
Aby to byla postava, u které člověk ví, že dělá ilegální věci, ale zároveň v ní cítí určité dobro – že je to někdo, kdo se sice vydal špatnou cestou, ale není nutně zlý a pořád je u něj možnost nápravy. Sám jsem totiž vyrůstal v prostředí, ve kterém se náš film odehrává, a měl jsem spoustu kamarádů, kteří vlivem různých okolností sklouzli k menším či větším zločinům. Měl jsem ale pocit, že je město velmi rychle odepsalo, přestože jsem je znal jako v jádru dobré lidi, kteří jen udělali chybu. Ta neschopnost dát lidem druhou šanci je pak často ovlivnila na celý život.

Vinaři se v novém seriálu vracejí do Křetic, pro natáčení postavili kemp

Proč jste se s natáčením rozhodl vrátit do rodné Strážnice?
Protože to prostředí znám a je mi blízké. Věřím, že čím osobnější vztah k látce tvůrce má, tím víc se to do filmu otiskne a může působit autentičtěji a pravdivěji. Samozřejmě to přineslo i určité komplikace, třeba práci s nářečím, které jsme chtěli zachovat. Myslím ale, že to ve filmu funguje a dodává mu určitou specifičnost – že je jasně zasazený do konkrétního prostředí.

Jaké bylo vrátit se do Strážnice s filmovým štábem za zády?
Opravdu velmi specifické a myslím, že i pro místní to bylo docela velké zpestření léta. Jeden víkend jsme v místní tělocvičně dělali nábor komparzistů a přišly asi čtyři stovky lidí. Všechny jsme nafotili, natočili a pak jsme je podle potřeby zvali na jednotlivé natáčecí dny, ať už šlo o menší mluvené role, nebo třeba jen o někoho, kdo v pozadí projede na kole. Točili jsme i s mnoha lidmi, které osobně znám. Třeba řidič autobusu je rodinný známý. Někteří z mých kamarádů zase vystupují v roli fanoušků na fotbalovém zápase.

A co samotné natáčení s takovým množstvím neherců?
Bylo to místy hodně veselé, protože jde o lidi, kteří nejsou zvyklí na filmové natáčení, takže ne vždy úplně platila pravidla, která se u filmu běžně dodržují. Například když se točí scéna s alkoholem v hospodě, obvykle se podává nealkoholické pivo, aby se udržela koncentrace štábu i herců. Tady jste během natáčení občas slyšeli otevírání lahví s pivem i se slivovicí schovaných po kapsách. (smích) Ale tak nějak myslím, že to k tomu patří a některé scénky jsou podle mě díky tomu i autentičtější.

Herci se kvůli filmu museli učit slovácké nářečí. Jak se jim to dařilo?
Scénář byl už od začátku napsaný v nářečí a s hlavními postavami jsme měli poměrně dlouhé zkušební období ještě před samotným natáčením. Tím, že ze Slovácka pocházím, dokážu většinou poznat, kde jsou případné chyby a jak pracovat i s tónem hlasu, protože nejde jen o odlišné tvary slov, ale také o rytmus a intonaci. Myslím, že hercům pak hodně pomohlo i to, že někteří strávili před natáčením týden až dva přímo na místě. Byli tak mezi místními lidmi a mohli si nářečí naposlouchat v přirozených situacích.

Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

Jak se Strážničanům pracovalo po boku jmen, jako jsou Stanislav Majer nebo Václav Neužil?
Věřím, že to pro ně byla zábava a zajímavý zážitek. Snažil jsem se vybírat lidi, které to nijak nezablokuje, kteří mají dostatek nějaké přirozené sebejistoty. A ve výsledku se mnozí z místních během natáčení s herci spřátelili a zvali je k sobě do sklípků. (smích)

Vyskytly se nějaké problémy, se kterými jste se musel během natáčení potýkat?
Velkou komplikací prvních dní bylo, že opravdu hodně pršelo. Řadu lokací jsme proto museli na poslední chvíli měnit. Třeba fotbalové hřiště, kde jsme původně chtěli natáčet, bylo tak podmáčené, že by se trávník zničil, takže jsme museli rychle hledat náhradní variantu. Poberta má omezený rozpočet, takže není možné natáčecí den jednoduše přesunout, když herci i štáb už jsou na místě. Člověk to zkrátka musí natočit a nějak se z toho vylhat. Naštěstí jsme ale pro většinu lokací měli připravený záložní plán.

Na jaké vaše další projekty se mohou diváci těšit?
V tuto chvíli začínám pracovat na novém scénáři, který je ale zatím úplně na startu, takže bych o něm ještě nerad mluvil. Můžu zatím prozradit, že půjde o historický thriller. Každopádně doufám, že se mi podaří trochu zkrátit intervaly mezi filmy – zatím to vychází zhruba na jeden film za osm let, což je poměrně dlouhá doba. (smích)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta...

Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým...

3. března 2026  6:02

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  15:56

Z okna jsme viděli útok, protiraketové kryty tu nemají, líčí Češka z Emirátů

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

V noci na pondělí se měla vracet do Česka, ale kvůli třaskavému dění okolo Íránu bylo nebe pro komerční lety uzavřeno. Lékařka Ludmila Břoušková z Blanska tak dál zůstává v Abú Zabí ve Spojených...

2. března 2026  15:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  13:26

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto...

2. března 2026

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:10

Pouličníci Brna. Helcelet okouzlil Boženu Němcovou, pro něj byla „jadrnou zvěřinou“

Premium
Pilného publicistu, pedagoga i pokrokově smýšlejícího otce Jana Evangelistu...

Krásná tichá ulička v brněnské Masarykově čtvrti nese jméno po novináři, přírodovědci a poslanci Říšské rady a Moravského zemského sněmu Janu Evangelistovi Helceletovi. Dnes se o něm obecně ví hlavně...

28. února 2026

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

28. února 2026  9:05

Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.

27. února 2026  19:37

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.