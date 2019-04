Přísný režim parkování se v Brně rozšíří i k výstavišti a hokejové hale

Ještě před třemi týdny se mohli lidé mířící na brněnské výstaviště nebo do práce v kancelářích v budovách u Renneské třídy radovat, že budou moci podle upravené verze rezidentního parkování v dotčených lokalitách auto přes den bez problému nechat. Regulace tam byla plánovaná jen v noci.

Jenže radní Brna-střed v pondělí rozhodli, že i tady budou prosazovat přísnější režim v podobě celodenní regulace. Bez zaplacení poplatků, případně „předplatného“ od 400 korun za týden po 12 tisíc za rok, tam nerezidenti nezaparkují.

Plán ještě musí schválit koalice na magistrátu. Kdy by změna měla začít platit, zatím není jasné. Do konce tohoto roku to ovšem nejspíš nebude.

Koalice vedená ODS přišla s úpravou rezidentního parkování a rozdělila ho do oblastí s různě přísným režimem. Prstenec okolo historického jádra, vyznačený jako zelená zóna, má mít celodenní omezení pro dojíždějící.

Ve směru od centra na jih ovšem nejspíš neskončí u Poříčí, jak se původně plánovalo, ale posune se o zhruba kilometr dál na jih, ke Strážní ulici. Zelené pásmo zahrne nově plochu ohraničenou ulicemi Vídeňská a Heršpická.

Návštěvníci veletrhů i hokeje stojí u bytových domů

„Jednak je tam spousta administrativních budov, kam lidé jezdí pracovat, a potíž tam bývá i v době, kdy se hraje hokej v DRFG Areně. Auta pak stojí v ulicích u bytovek,“ vysvětlil starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Podobně se rozšíří přísné modré zóny i u brněnského výstaviště. Celodenní regulace nebude končit na Mendlově náměstí, ale posune se až do plochy vymezené ulicí Hlinky, Křížkovského až po zábavní vědecký park Vida!.

Důvod je podle starosty jasný – návštěvníci veletrhů zabírají místa obyvatelům bytových domů. „Ani nechceme, aby tyto lokality sloužily jako odstavná parkoviště u takto důležitého uzlu MHD,“ doplnil Mencl.

Poslední oblastí, kde chce radnice větší omezení parkování, je mezi Vlhkou a Špitálkou. Dnes je tato část v modře vyznačené zóně C, kde se plánuje jen noční regulace. Podle Mencla však odtud měli velké množství stížností na nedostatek parkovacích míst, a proto se rozhodli omezení i tady rozšířit.

Prioritou je oblast u Kotlářské

Návrhy radních, zda bude rezidentní parkování přísnější, teď musí projednat koalice na magistrátu. „Náš požadavek je ale logický a oprávněný,“ věří si Mencl.

Nemyslí, že by tak měl být problém se schválením změn. Už minulý týden, kdy se na rozšíření shodla dopravní komise této městské části, se kladně k dalším změnám vyjádřil i městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). „Určitě to projednáme. Pokud bude návrh smysluplný, má i mou podporu,“ sdělil.

Upravený režim parkování chce koalice spustit letos v září. Nejprve však začne platit tam, kde už jsou modré zóny vyznačeny nyní. Do dalších oblastí, včetně těch nově vytipovaných, se pak má rozšiřovat postupně.

Radní Brna-střed si vytyčili jako prioritní oblast ulice na sever od Kotlářské. Tam je podle starosty situace dnes nejhorší. Podobně o rychlé rozšíření do hraničních lokalit usilují sousední městské části, Královo Pole či Žabovřesky.

Se začátkem dubna se také posunula další součást rezidentního parkování. Na vjezdech do historického centra se začaly objevovat kamery, za něž dosud oprávnění vjezdu do centra kontroluje městská policie.

„Momentálně je nainstalováno na různých místech deset kamer. Například na Rašínově, Orlí nebo Masarykově. Z nich jich pět funguje v testovacím režimu,“ přiblížila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

U vjezdů tak stále hlídají i strážníci. „Budeme čekat, až skončí testování, nebo na nějaký jiný pokyn z magistrátu,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Jak dlouho by to ještě mělo trvat, je zatím podle něj otevřené.