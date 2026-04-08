Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Oldřich Haluza
  5:47
Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy slibuje proměnu celé lokality, zároveň ale znovu otevírá otázku dostupnosti bydlení v atraktivní části města.

Kromě bydlení nabídne Rezidence Veveří obchodní plochy pro potraviny, drogerii, restaurace, kavárnu, cukrárnu nebo lékárnu. Počítá se i se službami, například ambulancemi. „Vznikne zhruba 390 bytů a vysokoškolské koleje se 120 jednotkami, které se budou nacházet na Veveří. Po tomto typu bydlení je velká poptávka,“ říká Jana Kremláčková z developerské firmy Reko.

Parkovat se bude ve dvou podzemních podlažích – jedno poslouží rezidentům, druhé veřejnosti, jež donedávna využívala parkoviště před Albertem.

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří na stejnojmenné brněnské ulici.
Kráter mezi ulicemi Veveří, Pekárenská a Kounicova v centru Brna zmizí. V polovině roku tam začne výstavba bytového komplexu nazvaného Rezidence Veveří. (7. dubna 2026)
Komplex vytvoří dva bloky domů, mezi nimiž vznikne centrální prostor vedoucí od platanu stojícího na rohu Veveří a Pekárenské napříč areálem. Vzrostlý strom v místě zůstane. „Je památný. Po dobu výstavby bude pod kontrolou dendrologa,“ podotýká Kremláčková. Budovy vyrostou do úrovně pěti až sedmi pater, oba bloky získají vlastní vnitroblok.

Podobu projektu navrhli slavná architektka s mezinárodním přesahem Eva Jiřičná a Petr Vágner z ateliéru AI Design. „Veveří a U Platanu jsou místa dobře známá většině Brňáků. Dnes však nevyvolávají ty nejkrásnější a nejpozitivnější myšlenky, spíše lítost. Lítost nad tím, co zde bylo a co se během času proměnilo tak, že už neslouží tak, jak by mělo. Tato neradostná situace se však v nejbližší době změní. Brno získá novou obytnou část s vnitřními zahradami, s klidovou zónou plnou nákupních příležitostí i služeb, které nabídnou nejen nové obchody, ale i prostory pro odpočinek, občerstvení a zábavu,“ popisuje Jiřičná.

„Je to projekt, který přirozeně propojuje bydlení s městským životem. Je tu prostor pro komerci a každodenní ruch, ale jakmile člověk vstoupí dovnitř bloku, dostane se do úplně jiného světa. Vytvoříme dva krásné polouzavřené vnitrobloky plné zeleně, které se stanou pro obyvatele klidnou oázou a příjemným zázemím,“ doplňuje Vágner.

Stejná proluka láká i město

Se zahájením výstavby developer počítá v polovině letošního roku, hotovo má být v roce 2029. Aktuálně na místě probíhají přípravné práce. Náklady na celý projekt se pohybují v řádu nižších miliard korun.

O proměně tohoto brownfieldu se mluví téměř dvacet let, už tehdejší návrh pocházel z pera Jiřičné. Firma Reko koupila pozemky v roce 2017, stavební povolení získala po šesti letech. K projektu se opakovaně vyjadřovala radnice Brna-střed, hlavně v letech 2015, 2020 a 2025.

„Návrh zástavby dobře doplňuje celkovou urbanistickou strukturu oblasti Veveří. Zanedbaný areál se otevře veřejnosti, vzniknou nové obchody a služby i veřejné prostranství se zelení. Záměr splňuje naše požadavky na urbanistické řešení celého bloku a jeho prostupnost, architektonické členění fasád a dostatečné množství parkovacích míst,“ oznamuje starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS), jenž je profesí architekt.

Centrální prostor mezi oběma bloky oživí zvláštní typ povrchu, který má evokovat vodu. Místo poslouží k odpočinku i pro přístup do provozoven. Zda se v lokalitě znovu objeví řetězec Albert, není v tuto chvíli jasné. „V případě otevření nové prodejny v Brně budeme o této skutečnosti včas informovat,“ sděluje mluvčí řetězce Jiří Mareček.

V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

Známá je naopak nabídka bytů v Rezidenci Veveří, kterou developer zveřejnil zhruba před měsícem. Většina se z hlediska půdorysu pohybuje mezi 1+kk až 3+kk, méně časté jsou čtyřpokojové a ve vrchních patrech najdou zájemci výjimečně i pětipokojové. Ceny nejmenších jednotek začínají okolo pěti milionů, rozlehlé třípokojové stojí i přes 12 milionů. Částky za metr čtvereční podlahové plochy se ojediněle dostávají i pod hranici 100 tisíc, na opačné straně spektra šplhají dokonce přes 170 tisíc. Prodána je už bezmála stovka bytů, rezervace se týká dalších zhruba 140.

Že se jedná o lukrativní oblast pro bytovou výstavbu, si uvědomuje i město. Usiluje totiž o získání pozemků ve stejné proluce, dotčené parcely se táhnou od Veveří hluboko do vnitrobloku až k domům na opačné straně. Dosud jsou ve vlastnictví hasičů, kteří je chtějí směnit za plochu pro svou budoucí stanici na výstavišti. „Momentálně se zpracovávají znalecké posudky na ocenění parcel,“ zmiňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Brněnští zastupitelé by mohli směnu schválit na červnovém jednání. „Hasiči na ni hodně spěchají. Rozsah je už odsouhlasený, na směně panuje obecná shoda. Nově získané pozemky na Veveří využijeme pro dostupné obecní bydlení,“ hlásí radní pro majetek Jiří Oliva (dříve SOCDEM).

