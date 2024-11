„Všichni chceme jíst nezdravě.“ Rychlé občerstvení míří i do menších měst

Známé řetězce s rychlým občerstvením se na jihu Moravy rozšiřují do okresních měst. Nové pobočky mimo Brno si pochvalují, v regionech vidí velký potenciál. Expanzi pomáhá zvyšování mezd i rychlejší...

S pitvou Brno předběhlo Prahu. Před 430 lety šla pod skalpel mladá „čarodějka“

Ještě šest let před tím, než Ján Jesenský provedl v roce 1600 v Praze první veřejnou pitvu, použil jiný lékař skalpel ke stejnému zákroku v Brně. Do dějin se tak zapsal Simeon Grynaeus, a to dokonce...