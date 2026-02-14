Vysoké gastro mezi paneláky. V brněnském Soyshi řeší každé smítko i hloubku lžíce

Kdo tedy za Soyshi stojí? Tomi Nguyen ještě donedávna vedl úspěšné brněnské bistro a kavárnu Večerka, která se zaměřovala na fúzi české a vietnamské kuchyně. Tony Do provozuje restauraci Diandi na náměstí Svobody. A Tomáš Ngoc se dostal až do Londýna, kde působil jako manažer populárního podniku Story. Tomu dokonce pomohl k druhé michelinské hvězdě.
„Chceme, aby pokrmy v Soyshi byly jedinečné a nové, proto je minimálně v Brně nikde jinde nenajdete. Menu jsme tvořili asi dva měsíce. Byli jsme tu zavření a neustále zkoušeli různé kombinace tak, abychom docílili požadovaného výsledku,“ popisují v rozhovoru Nguyen a Ngoc.
I tak se podle nich jídla a menu od otevření stále mění. „Nikdy nejsme spokojení, což nás nutí se neustále zlepšovat,“ dodávají s tím, že cílem je mimo jiné dostat restauraci do ceněného michelinského průvodce.
V čem přesně jsou vaše jídla jedinečná?
Nguyen: Kvalitou potravin, sezonností a zejména tím mísením chutí. Bereme si inspiraci z celého světa, ale vždy to má asijský šmrnc. Ve večerním menu máme například gyozy, což jsou plněné asijské knedlíčky, položené na koprové omáčce. Tam je vidět třeba ten český vliv, protože kopr se v Asii vlastně nepoužívá. Nebo děláme kachnu, která je v Asii velmi oblíbená, ale použijeme omáčku vycházející z francouzské kuchyně. A navíc jsou porce uzpůsobeny tak, aby je mohli lidé mezi sebou sdílet a ochutnat tak více pokrmů za jednu návštěvu. V Asii je to běžné, tady se s tím lidé teprve spíš seznamují.
Občas se říká, že zážitkové restaurace jsou sice pěkné, ale kvůli tomu také ne tolik výdělečné. Soyshi je však primárně otevřené na to, aby ekonomicky fungovalo.